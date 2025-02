美軍絕密「忠誠僚機」新進展 意外搭載駕駛艙設計

諾格437 型(Model 437)匿蹤忠誠僚機的首批圖片已在社群媒體上流傳。(普格魯門(Northrop Grumman)437 型(Model 437)隱形忠誠僚機的首批圖片已在社群媒體上流傳。 (取自@Task_Force23)

〔編譯陳成良/綜合報導〕軍聞網站《戰區》(The Warzone)報導,美國國防承包商諾斯洛普·格魯曼公司(Northrop Grumman,簡稱諾格)最新研發的437 型(Model 437)先進空中作戰匿蹤無人機近日首度曝光。這架被視為「忠誠僚機」計畫候選的戰術無人機,意外地配置了駕駛座艙,這一設計為其未來發展增添了新的可能性。

Model 437的首張照片由航空攝影師@Task_Force23在加利福尼亞州莫哈韋空港(Mojave Air And Space Port)拍攝,該地也是以創新航空設計聞名的縮比飛機設計公司(Scaled Composites,簡稱SC)的所在地。根據照片顯示,這款戰術無人機具有尖銳的機鼻、半梯形的機身、後掠翼、帶有偽裝塗裝的V型尾翼,以及一個圓形的排氣口和一根長長的空速管,外觀十分具有未來感。

437 型(Model 437)匿蹤忠誠僚機最初的藝術構想圖。(取自Northrop Grumman官網)

據悉,Model 437設計靈感來自SC的Model 401,該機型已執行多次測試飛行,部分測試可能與未來的無人機與有人機協同作戰有關。值得注意的是,儘管Model 437被設計為無人機,但目前的原型機配備了駕駛座艙。這一配置將大幅提升該機型的飛行測試和研發速度,並允許其參與更複雜的飛行訓練任務。

此外,配置駕駛座艙還可使該機型更靈活地進行各類飛行測試。未來可能會推出無人版本的Model 437,這一靈活設計源自於SC在「可選擇有人駕駛」領域的豐富經驗。然而,目前尚無確切消息顯示該機型將在實戰中採用可選擇有人駕駛模式。

報導提到,這款無人機的曝光標誌著美國空軍和海軍「忠誠僚機」計畫的一個重要發展階段。儘管目前外界對Model 437的具體技術細節和發展計畫知之甚少,但其駕駛座艙的設計顯示了其潛在的多樣化應用前景,尤其是在快速推進飛行測試和任務訓練方面。

