美軍絕密「忠誠僚機」新進展 意外搭載駕駛艙設計

諾格437 型（Model 437）匿蹤忠誠僚機的首批圖片已在社群媒體上流傳。（普格魯門（Northrop Grumman）437 型（Model 437）隱形忠誠僚機的首批圖片已在社群媒體上流傳。 （取自@Task_Force23）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，美國國防承包商諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman，簡稱諾格）最新研發的437 型（Model 437）先進空中作戰匿蹤無人機近日首度曝光。這架被視為「忠誠僚機」計畫候選的戰術無人機，意外地配置了駕駛座艙，這一設計為其未來發展增添了新的可能性。

Model 437的首張照片由航空攝影師@Task_Force23在加利福尼亞州莫哈韋空港（Mojave Air And Space Port）拍攝，該地也是以創新航空設計聞名的縮比飛機設計公司（Scaled Composites，簡稱SC）的所在地。根據照片顯示，這款戰術無人機具有尖銳的機鼻、半梯形的機身、後掠翼、帶有偽裝塗裝的V型尾翼，以及一個圓形的排氣口和一根長長的空速管，外觀十分具有未來感。

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437 型（Model 437）匿蹤忠誠僚機最初的藝術構想圖。（取自Northrop Grumman官網）

據悉，Model 437設計靈感來自SC的Model 401，該機型已執行多次測試飛行，部分測試可能與未來的無人機與有人機協同作戰有關。值得注意的是，儘管Model 437被設計為無人機，但目前的原型機配備了駕駛座艙。這一配置將大幅提升該機型的飛行測試和研發速度，並允許其參與更複雜的飛行訓練任務。

此外，配置駕駛座艙還可使該機型更靈活地進行各類飛行測試。未來可能會推出無人版本的Model 437，這一靈活設計源自於SC在「可選擇有人駕駛」領域的豐富經驗。然而，目前尚無確切消息顯示該機型將在實戰中採用可選擇有人駕駛模式。

報導提到，這款無人機的曝光標誌著美國空軍和海軍「忠誠僚機」計畫的一個重要發展階段。儘管目前外界對Model 437的具體技術細節和發展計畫知之甚少，但其駕駛座艙的設計顯示了其潛在的多樣化應用前景，尤其是在快速推進飛行測試和任務訓練方面。

Northrop’s Stealthy Drone Breaks Cover… And It Has A Cockpit!?



The Model 437, which was built by Northrop Grumman's subsidiary Scaled Composites, looks like the concept art aside from one very glaring detail.



Story: https://t.co/XBLtHG7o6h — The War Zone （@thewarzonewire） August 9, 2024

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