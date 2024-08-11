軍情局射擊高手6度取得奧運資格 杜台興保有多項全國紀錄

曾取得六屆奧運參賽資格的杜台興，曾是軍事情報局的射擊高手，至今仍保有一項亞運丶多項國內射擊紀錄。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕51歲的土耳其射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目與搭檔奪下銀牌，迪凱區輕裝上陣、手插口袋神色自若的模樣讓他爆紅成為全球矚目焦點，迪凱區曾就讀憲兵軍校，並在畢業後開始軍旅生涯，在憲兵部隊的階級是准尉，網友紛紛想到這是否為傳中的情報部隊高手參與奧運。

事實上，台灣就曾有服役於軍情局的射擊高手杜台興，曾連續六屆取得奧運參賽資格，他參與國內及國際賽事的成績斐然，即便是退役多年，至今仍保有一項亞運紀錄及多項全國紀錄，可說是土耳其射擊大叔的前輩。

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杜台興是1950年出身，他先是以義務役身份服役，在海軍陸戰隊當兵，退伍後又與友人一起報考軍事情報局獲得錄取，是國防部情報專科班第20期畢業。杜台興在服義務役時，就被發現有射擊上的天賦，在陸戰隊新兵射擊訓練時，他就以164分的高分（當年的滿分是152分），引起全場轟動，令人好笑的是，連上長官看到這個成績，就叫杜台興不用練了，改去負責連上採買任務，但是到了新兵結訓前，因為是全營區新兵的結訓驗收，杜台興連上長官又把他叫回去要他參加結訓射擊測驗，杜台興這次的射擊成續更高了，射出176分的神奇成績，還登上海軍陸戰隊新兵訓練中心的射擊紀錄榜，讓陸戰隊各個單位都來搶兵，最後進入陸戰隊的射訓隊服役。

義務役退伍後，杜台興及高中同學受到007電影的影響，一起去考軍事情報局（當時稱為國防部情報局），並在情報專科班第20期畢業，從此展開職業軍人的生涯，曾經9次獲得軍事情報局優秀教官，獲得弼亮、景風甲、乙種、陸光甲種及忠勤勳章各一枚，而他的射擊專長也成為參與全國丶國際甚至是奧運賽事的絕佳本錢。

在巴黎奧運爆紅的土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec），被網友發現是一個「貓奴」。（圖擷取自@yusufdikecofficial IG、@Olympics 社群平台「X」，本報合成）

自1976年加拿大蒙特婁奧運開始，歷經1980年莫斯科奧運丶1984年洛杉磯奧運丶1988漢城奧運丶1992西班牙巴塞隆納奧運，身為軍情局職業軍官的杜台興都取得奧運參賽資格，遺憾的是，1976奧運因為中共施壓加拿大不讓中華民國參賽丶1980年在美國抵制莫斯科奧運丶我國跟進抵制下，這兩屆的奧運會，杜台興都無緣參賽，1995年杜台興從軍事情報局退役下來，不再具有現役軍人身份的他，仍入列於1996年的美國亞特蘭大奧運。

特別的是，1990年北京亞運期間，台灣雖組成代表團參賽，杜台興也是代表團參賽選手之一，但因為他當時仍具有現役軍人身份，軍事情報局認為兩岸情勢特殊，臨時決定不同意杜台興出賽，當年正處於射擊成績高峰期的他只得服從命令沒有出賽，讓台灣當年的賽事成績少了杜台興的獎牌。

杜台興在1998年參加西班牙巴塞隆納世界射擊錦標賽後，便從第一線射擊選手淡出，轉為教練身分，將自身累積了數十年的射擊經驗傳承給年輕人，他長期在學校射擊社團任教，也在罕病基金會擔任志工，同時也是國內奧運人協會的重要成員。

杜台興從軍中退役及離開第一線射擊選手身份之後，轉往其他方向發展，還曾參與戲劇演出。圖為杜台興藍正龍。（三立提供）

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