阻止烏軍推進 俄軍滑翔炸彈轟炸自家領土

戰火延燒俄羅斯境內，烏軍反攻逼俄軍使用滑翔炸彈轟炸自家領土。（取自Ｘ台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭反攻俄羅斯行動10日進入第5天，烏軍已深入庫斯克州（Kursk Oblast）達 16 公里，並開始清除先前快速推進時繞過的俄軍殘餘部隊。與此同時，俄軍開始動用其最強大的火力——向沿著俄羅斯道路推進的烏軍縱隊投擲威力強大的滑翔炸彈，試圖阻止烏軍進一步推進。

《富比士》（Forbes）報導，這些射程可達 40 公里或更遠、攜帶數百磅炸藥的滑翔炸彈，一年多來一直是俄羅斯最強大的進攻武器，在俄軍地面攻擊之前摧毀烏克蘭的防禦工事。如今，它們變成了防禦武器，並可能成為俄羅斯在新的地面部隊抵達庫斯克之前，減緩烏軍進攻的主要手段。

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據報導，俄羅斯空軍的 Su-34 戰鬥轟炸機每天投擲多達 100 枚 KAB 滑翔炸彈。直到本週，他們大多將這些炸彈投擲在烏克蘭東部的戰線上，那裡俄羅斯軍團在整個春季和夏季都在緩慢推進，並付出了巨大的代價。而轟炸行動大約在8月5日開始向北轉移，同一時間，至少5個烏克蘭旅的先頭部隊越過邊境進入庫斯克，發起突襲反攻。

當烏克蘭部隊他們位於蘇梅州（Sumy Oblast）的基地發動攻擊時，俄羅斯的炸彈如雨點般落下。蘇梅州與庫斯克州僅一線之隔。烏克蘭武裝部隊參謀部7日報告稱：「蘇梅方向的戰鬥強度有所增加。敵人正在積極使用飛機、直升機和重型武器。」

為阻止烏軍長驅直入，俄羅斯戰轟機竟將轟炸目標轉移到自家境內。8月8日，俄軍以KAB滑翔炸彈攻擊位於推進前緣的俄羅斯村莊達里諾（Darino）的烏軍車輛。翌日，列昂尼多沃（Leonidovo）也遭到轟炸。然而，這些重達3噸的滑翔炸彈雖然威力強大，但準確度不足，對周遭平民構成嚴重威脅。隨著庫斯克州轟炸行動加劇，當局已下令疏散居民。

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