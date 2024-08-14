劍指北韓！南韓第1顆軍事偵察衛星開始執行任務

南韓國防衛事業廳今表示，2023年底於美國加州發射的首顆軍事偵察衛星1號，已正式開始執行任務。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防衛事業廳今日表示，作為韓軍對北韓殺傷鏈的核心監視、偵察資產，2023年底於美國加州發射的首顆軍事偵察衛星1號，已正式開始執行任務。

據《韓聯社》報導，國防衛事業廳今表示，國防部已判定透過「425計畫」研發的首顆軍事衛星1號適用作戰。軍事偵察衛星1號2023年12月在美國加州范登堡空軍基地發射後，迄今在宇宙環境中進行初期運用檢查、宇宙軌道試驗以及運用試驗等。

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據悉，「425計畫」旨在研發4顆搭載合成孔徑雷達（SAR）的衛星以及1顆搭載電子光學（EO）暨紅外線（IR）設備的衛星。軍事偵察衛星1號為後者，可利用可見光直接拍攝地面，並藉助紅外線感測器在夜間辨識物體。

另，軍方今年4月已成功發射軍事偵察衛星2號，預計今年下半年內發射3號衛星。

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