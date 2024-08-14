軍武新知》各型誘餌彈通吃 英國海軍新型水面艦反制系統首亮相

由英國系統工程評估公司開發的「Ancilia」反制裝備，除重量更輕、體積更小，至多12枚誘餌彈的發射數量也是現役系統數量的兩倍之多。（英國海軍網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國海軍（Royal Navy）日前宣布，先前以135萬英鎊採購的新款海上「電戰反制系統」（EWCM）原型首度公開亮相，這款名為「Ancilia」的系統採取北約通用規格、可全方位發射至多12枚各類型誘餌彈，提升船艦反制能量與生存性，未來將全面安裝於45型驅逐艦（Type 45 destroyer）在內的新式水面艦上，取代現有的「Seagnat」同型系統。

Electronic warfare and weapons experts have been given their first sight of the Navy’s decoy launcher of tomorrow



The £135m Ancilia system will dispense chaff, flares and active decoy rounds on all future frigates plus Type 45 destroyers, replacing the existing Seagnat launcher. — Royal Navy （@RoyalNavy） August 9, 2024

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英國海軍9日指出，亮相當日有來自民間、科研及工程界等共20餘人參觀，一睹全新「Ancilia」系統的廬山真面目。這款由英國系統工程評估公司（SEA Ltd.）開發的新一代反制裝備，較現役「Seagnat」系統重量更輕、體積更小，且可發射更多種類的誘餌彈；從軍方釋出的實體照片可見，「Ancilia」系統單次至多可發射12枚誘餌彈，較前代「Seagnat」系統多出一倍。

圖為電腦模擬「Ancilia」欺敵反制系統，安裝在英國海軍45級驅逐艦首艦「勇敢號」（D32）甲板上並裝滿誘餌彈的渲染影像。（英國SEA公司官網）英國海軍現役的「Seagnat」反制發射系統雖同為北約的130公厘規格，但除發射數量僅6管外、固定式基座設計也需讓船艦轉向才能接戰，不利於海上生存。圖為英國海軍艦員在該系統上安裝干擾絲。（英國海軍網站）

此外，根據SEA官方說明，「Ancilia」系統採北約通用的130公厘規格，因此可裝填並發射同尺寸的熱焰彈（flare）、干擾絲（chaff）以及主動式誘餌彈，並可全方位自行接戰，不同於前代的固定式系統需藉艦身轉向來鎖定敵威脅，整體系統效能大幅提升。

而據《英國防務周刊》（UK Defense Journal）報導，英國軍方現已規劃在現役的6艘45型驅逐艦上各裝2具「Ancilia」系統，此外也將在下世代的26型（Type 26）、31型（Type 31）巡防艦上安裝同款系統，藉此強化英國海軍艦隊的電戰干擾與反制效能。

圖為英國海軍45型驅逐艦6號艦「鄧肯號」（D37），根據英國軍方規劃，未來除該型艦外，26型及31型巡防艦也將安裝同款反制系統，強化艦隊整體反制效能。（英國海軍官方Facebook）

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