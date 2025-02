軍武新知》各型誘餌彈通吃 英國海軍新型水面艦反制系統首亮相

由英國系統工程評估公司開發的「Ancilia」反制裝備,除重量更輕、體積更小,至多12枚誘餌彈的發射數量也是現役系統數量的兩倍之多。(英國海軍網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕英國海軍(Royal Navy)日前宣布,先前以135萬英鎊採購的新款海上「電戰反制系統」(EWCM)原型首度公開亮相,這款名為「Ancilia」的系統採取北約通用規格、可全方位發射至多12枚各類型誘餌彈,提升船艦反制能量與生存性,未來將全面安裝於45型驅逐艦(Type 45 destroyer)在內的新式水面艦上,取代現有的「Seagnat」同型系統。

Electronic warfare and weapons experts have been given their first sight of the Navy’s decoy launcher of tomorrow



The £135m Ancilia system will dispense chaff, flares and active decoy rounds on all future frigates plus Type 45 destroyers, replacing the existing Seagnat launcher.