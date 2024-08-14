瞞天過海！烏軍奇襲俄本土 《紐時》揭驚人內幕

在逼近俄羅斯邊境的蘇梅（Sumy）地區，烏軍士兵操作T-72戰車。準備投入對俄作戰。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》13日報導，烏克蘭8月6日對俄羅斯庫斯克（Kursk）地區發動一場精心策劃且高度保密的軍事行動，佔領多個俄羅斯城鎮。這次行動的突發性和規模不僅令俄羅斯措手不及，也讓西方盟友大感震驚，徹底打破了過去對烏克蘭軍事行動的預期，並挑戰了西方對烏克蘭在俄羅斯境內使用軍事裝備的限制。

報導指出，這次行動的成功展示了烏克蘭軍方卓越的保密能力。在行動前的準備階段，烏克蘭軍隊悄然將多個旅的部隊移至蘇梅（Sumy）地區，並在邊境附近秘密集結。雖然少數俄羅斯人注意到了這些異常的軍事動向，但俄羅斯軍事高層下令保持冷靜，導致錯失了提前回應的機會。

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根據烏克蘭一個旅的副指揮官阿爾喬姆中校（Lt. Col. Artyom，化名）表示，該行動的保密程度極高，只有少數高層軍官在入侵前三天才被告知此計畫，普通士兵甚至在襲擊前一天才得知他們將前往俄羅斯作戰。隨著進攻消息在軍隊中逐步傳開，指揮官們依靠士兵的自律和謹慎，未對其手機進行沒收。

為了迷惑俄方，烏克蘭軍方採取了多種欺敵戰術。裝甲車輛被巧妙地隱藏在森林深處，而部隊的調動則被偽裝成日常演習和訓練。士兵們被迫在靠近邊境的廢棄村莊中過夜，避免引起任何懷疑。這些嚴密策劃的行動有效保護了行動的隱蔽性，並使俄羅斯防線在烏克蘭軍隊的突襲中迅速崩潰。

烏軍裝甲部隊12日在與俄羅斯接壤的蘇梅地區，駕駛T-72戰車，推進至俄羅斯邊境，持續對庫斯克州發動攻勢。（法新社）

然而，《紐時》指出，這次行動風險極高。如果烏軍能夠穩固這些佔領的領土，將會嚴重牽制俄羅斯軍力，並對俄國總統普廷施加巨大的壓力。但如果俄羅斯成功反攻並收復失地，烏克蘭軍事領導層可能會因為創造了讓俄羅斯反擊的機會而受到嚴厲批評。

報導提到，美國官員透露，他們在這次行動前並未收到烏克蘭方面的正式通知。烏克蘭可能擔心美方會試圖勸阻，或是出於對洩密的顧慮而未事先告知。儘管拜登總統曾在5月警告烏克蘭，美製武器只能用於俄羅斯境內的有限自衛打擊，但烏克蘭依然動用美國提供的車輛、武器和彈藥來發動這次突襲。

烏克蘭官員對行動的具體細節保持緘默，因此外界尚無法確定烏克蘭是否計劃長期佔領這些地區，或僅是暫時控制。軍事分析家指出，這次行動顯示了現代軍事行動中保密和欺敵戰術的重要性，其成功更強調了這些戰術在戰場上的有效性。

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