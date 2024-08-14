蘇聯黑科技Tu-141復活？俄「忠誠僚機」採內置彈艙、尖頭捨匿蹤

在2024俄羅斯國防展上，亮相了俄軍未來可能的新型「忠誠僚機」設計概念。該機具備尖銳流線的機身，以及三角形的主機翼，配備單台發動機，而進氣口位於機背後方。（圖片擷取自@MuxelAero的X帳號/劉宇捷編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄羅斯國防展ARMY-2024近日在莫斯科展開，即使受烏俄戰爭影響，致使整體國際參與度低上許多，仍是展示俄軍諸多罕見軍事設計概念的場合；其中，在大型無人作戰飛行器領域上，Grom「雷霆」忠誠僚機特別吸睛，其碩大機身及尖銳的氣動外型，酷似冷戰時期蘇聯的Tu-141超音速無人偵察機，並採先進內置彈艙設計，凸顯了俄軍獨特的戰術思維。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，在俄羅斯ARMY-2024國防展上，展示了俄軍未來可能的新型「忠誠僚機」設計概念，同時也標誌著俄國最先進的無人作戰飛行器（UCAV）領域。這架大型概念無人機目前被稱為Grom「雷霆」，由俄羅斯的Kronshtadt公司設計，具備尖銳且流線的機身，以及三角形的主機翼，配備單具發動機，進氣口位於機背後方。整體來說，其構型頗類似冷戰時期蘇聯的Tu-141超音速無人偵察機。

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位於俄羅斯中央空軍博物館的Tu-141無人超音速偵察機，該機於1974年首飛。（圖片擷取自@VictorOssa2的X帳號）

作為忠誠僚機，Kronshtadt公司描述其任務，包括跟隨載人戰機赴前線，出動探測和攻擊地面防空系統、目視或電子情報偵察，並攻擊陸地和海上目標，甚至前線以外的目標也含括在內；而且，該機具有內置彈艙設計，以降低飛行阻力，Kronshtadt聲稱，該機能掛載2000公斤的彈藥，包括傳統炸彈、導引炸彈與飛彈。

該機具有內置彈艙設計，以降低飛行阻力而非為了匿蹤；Kronshtadt說明，該機一共能掛載約2000公斤的彈藥，包括傳統炸彈、導引炸彈與飛彈。（圖片擷取自@MuxelAero的X帳號）

作為忠誠僚機，Kronshtadt公司描述其任務，包括跟隨載人戰機赴前線，出動探測和攻擊地面防空系統、目視或電子情報偵察，並攻擊陸地和海上目標，包括前線以外的目標。（圖片擷取自@MuxelAero的X帳號）

值得一提的是，這架外型尖銳的大型UCAV，與數年前公布、類似美國XQ-58忠誠僚機匿蹤外型的初期設計，有著顯著的差異。從外型分析，新的「雷霆」僚機強調了跨音速領域的原始高速性能，而不是匿蹤性能，這體現了近年俄軍武器追求高速突防的戰術思維，例如匕首、鋯石等超音速飛彈皆是如此。

Kronshtadt公司表示，Grom「雷霆」忠誠僚機的預估最大操作高度為1萬2000公尺，最大速度約每小時1000公里，巡航速度約為每小時650至800公里，航程可達700公里。相比美軍的XQ-58無人機，其最大升限約為1萬3715公尺，最大速度兩者相當，約為每小時1050公里，但XQ-58的作戰半徑卻遠超俄軍「雷霆」，達3940公里左右，但武器掛載僅約1000公斤，為「雷霆」的一半。

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