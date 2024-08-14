同步接受「熱加油」 美空軍F-22戰機首落印尼驗證動態兵力部署

4架隸屬美國空軍第27戰鬥機中隊的F-22戰機，本月6日降落在印尼峇里島的伍拉．賴空軍基地（I Gusti Ngurah Rai AFB），實施「動態兵力部署」的熱加油作業。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國太平洋空軍6日表示，4架來自第27戰鬥機中隊的（27th FS）F-22「猛禽」（Raptor）戰鬥機，日前降落印尼空軍基地接受油料整補，這不只是美國空軍第五代戰機首度現身印尼境內，也順利與印尼空軍演練「動態兵力部署」（DFE）並提升雙邊作業互通性。

軍聞網站《The Aviationist》報導指出，印尼空軍（TNI-AU）原於今（2024）年6月預告將有6架F-22戰機，自澳洲完成「漆黑24」（Pitch Black 24）聯合演習後，抵達印尼進行油料整補；但根據美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）11日公開的照片顯示，美國空軍最終有4架同型機抵達印尼峇里島的伍拉．賴空軍基地（I Gusti Ngurah Rai AFB），驗證「動態兵力部署」的熱加油作業。

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印尼空軍原預告會有6架F-22戰機在完成「漆黑24」演習後抵達印尼，但據美軍公開影像顯示，最終有4架F-22戰機於6日降落在印尼峇里島的伍拉．賴空軍基地（I Gusti Ngurah Rai AFB）。（美軍DVIDS網站）伍拉．賴空軍基地（I Gusti Ngurah Rai AFB）內的油罐車先行整備待命，準備為F-22實施「動態兵力部署」的熱加油作業。（美軍DVIDS網站）一位美國空軍27中隊的中士正為F-22戰機進行熱加油。（美軍DVIDS網站）一架F-22戰機完成熱加油後，在機位上稍待，準備再次升空。（美軍DVIDS網站）

這篇報導進一步說明，「動態兵力部署」為美軍2018年起納入《美國國防戰略》的新興戰略架構，是基於戰略變動性所實施的機動作戰策略，2020年7月由隸屬第96轟炸機中隊（the 96th Bomb Squadron）的B-52H轟炸機首度驗證，當時該機曾自路易斯安那州的駐地起飛、歷時28小時飛行抵達關島；隸屬第23轟炸機中隊（the 23rd Bomb Squadron）的B-52H轟炸機，去年也首降印尼，驗證雙方的作業互通性。

一架隸屬第23轟炸機聯隊的B-52H轟炸機，去年6月首度降落在瓜拉納穆國際機場，驗證「動態兵力部署」及雙邊作業互通性。（美軍戰略司令部網站）

不過，上述的「動態兵力部署」與另一項常被提及的「彈性戰鬥部署」（ACE），並非兩種互不隸屬的戰略概念，舉例而言，此次美國空軍F-22戰機於印尼落地接受熱加油，由於該作業屬於「彈性戰鬥部署」的常態任務之一，因此此次美國空軍的「動態兵力部署」，也可視為一次「彈性戰鬥部署」演練。

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