習近平、普廷聯手出擊？ 《紐時》：中俄軍演釋放危險訊號

中國轟-6K轟炸機7月26日參加中俄聯合空中戰略巡航，1架俄羅斯蘇愷-30（Su-30）戰機伴飛。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》13日專文分析指出，中國和俄羅斯正透過日益頻繁且具挑釁性的聯合軍演，強化雙邊軍事合作，試圖聯手抗衡美國及其盟友。中、俄遠程轟炸機上個月首次在阿拉斯加附近聯合巡邏之後，雙方幾天前又在具主權爭議的南海，展開8年來首次海上實彈演習，種種舉動引發美國及其盟友的高度關注。

這篇專文指出，這些軍事演習凸顯出中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷，在面對共同地緣政治對手美國時，所展現的結盟態勢。近年來，美國加強對中國的貿易限制，並積極拉攏亞洲盟友試圖遏止中國崛起，此舉引發北京當局不滿，轉而尋求與俄羅斯深化合作，以抗衡美國的壓力。

然而，僅憑藉外交和經濟手段，中國難以有效反制美國的戰略圍堵。華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國實力項目研究員賀博然（Brian Hart）指出：「北京當局逐漸意識到，僅憑外交和經濟手段，不足以向華盛頓傳達立場，因此，中國現在更加依賴軍事行動來釋放訊號，與俄羅斯合作則能放大這些信號效果。」

請繼續往下閱讀...

對美國而言，中俄軍事合作的升級，無疑為美國區域和全球戰略帶來新的挑戰。雖然美軍長期以來針對與中、俄分別作戰制定了反制方案，但面對中、俄聯手挑戰的可能性，特別是在核武威脅日益嚴峻的背景下，仍令美國決策者感到擔憂。

中、俄海軍日前在具主權爭議的南海，展開8年來首次海上實彈演習。（路透）

《紐時》專文指出，中、俄轟炸機上個月在阿拉斯加附近的聯合巡邏，便凸顯了這種潛在威脅。具備核打擊能力的中國「轟-6」轟炸機從俄羅斯遠東地區的阿納德爾（Anadyr）空軍基地起飛，得以深入阿拉斯加海岸約320公里的空域，這是從中國本土起飛所無法企及的距離。

對深陷烏克蘭戰爭泥淖的俄羅斯而言，加強與中國的結盟關係也至關重要。在西方國家的嚴厲制裁下，俄羅斯經濟舉步維艱，而中國作為俄國目前唯一的強大夥伴，為其提供重要的經濟和外交支持，成為克里姆林宮得以繼續對抗西方的關鍵支柱。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）研究中俄關係的專家科羅廖夫（Alexander Korolev）指出：「中國發現自己身處一個非常困難的地緣政治環境中，他們實際上沒有任何盟友，而俄羅斯是唯一能改變這種狀況的國家。」

《紐時》提醒，中俄軍事合作的範圍和規模正持續擴大，從北極地區的聯合巡邏，到核武技術的合作，雙方不斷試探新的合作領域。這些舉動不僅加強了中俄之間的互信，也暗示著未來雙方可能建立更緊密的軍事協作關係，例如共享飛彈防禦系統，以提升彼此的核反擊能力，這些發展都令美國提高警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法