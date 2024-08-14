海軍首艘新型救難艦「大武艦」昨進塢檢測 今二度海試

海軍「大武艦」僅隔一天，就展開二度海試。（臉書粉專「船舶物語」提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍委託台船打造的首艘新型救難艦「大武艦」11日到13日完成首波海試，昨（13）日下午隨即進入台船小塢檢測，船迷原本以為可能要多日後才會二度海試，沒想到今天下午隨即出塢海試，讓船迷眼睛一亮。

據了解，海軍原本在首波海試結束後，擇日再於8月下半月展開多次海試；不過，因為是「原型艦」，通常會視海試及檢測結果調整。沒想到僅隔1天，今天下午大約3點，大武艦就離開台船小塢，順利駛出高雄港二港口。

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台船曾在3年前的開工典禮指出，海軍新型救難艦長87公尺、寬15.5公尺，滿載排水量3250噸，滿載船速18節，電力推進系統搭配減速機及可變螺距車葉，配備動態定位系統，具艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置。

另外，大武艦主要任務為拖帶、救難及水下作業，配備水深可達100公尺的潛水作業系統（潛水鐘），以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具系統，提升海軍救難能量。

海軍「大武艦」主要任務為拖帶、救難及水下作業。（臉書粉專「船舶物語」提供）

海軍委託台船打造的首艘新型救難艦「大武艦」，駛出高雄港二度海試。（臉書粉專「船舶物語」提供）

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