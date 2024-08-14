德國空軍基地疑遭入侵破壞 軍方封鎖進行調查

德國科隆-瓦恩空軍基地疑似遭入侵破壞，軍方封鎖基地進行調查。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部今（14日）表示，該國西部的科隆-瓦恩（Cologne-Wahn）空軍基地疑似遭人入侵破壞，目前已封鎖基地進行調查。德國媒體則在報導中指出，基地的官兵已被警告勿飲用自來水，因為供水系統可能被有心人士「動過手腳了」。

《法新社》報導，德國國防部發言人考拉茲（Arne Collatz）向媒體表示，科隆-瓦恩基地已被封鎖，因為軍方懷疑有人企圖進行入侵與破壞行為。

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德媒《明鏡》（Der Spiegel）指出，有消息人士透露，德國警方以及軍方的反情報單位，在基地的圍牆上發現了一個洞，他們正在調查是否有人擅闖基地。

《明鏡》還提到，科隆-瓦恩空軍基地約駐有4300名官兵與1200名平民雇員，他們已被建議不要飲用自來水，因為供水系統「可能受到污染」。

《明鏡》更指出，這座基地是德國援助烏克蘭的重要軍事樞紐，在德國受訓的烏克蘭士兵經常從這裡搭機返家。

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