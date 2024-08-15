射程400km！美海軍部署AIM-174B空對空飛彈 南海局勢生變

美國海軍一架F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機，7月19日在環太平洋軍演（RIMPAC）期間，於夏威夷歐胡島南方海域，準備從卡爾文森號航空母艦甲板上起飛。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》14日報導，美國海軍最新部署的超遠程空對空飛彈 AIM-174B，預示著南海軍事平衡可能發生改變。該飛彈是雷神公司（Raytheon）基於「標準六型」（SM-6） 防空飛彈開發的全新武器，其超遠射程將顯著提升美國在印太地區的軍事威懾力。今年年7月，AIM-174B 正式投入使用，已經在印太地區的美軍基地進行部署。

據報導，專家認為這將扭轉中國在空中作戰範圍上的優勢，成為美軍在南海高緊張局勢下展現力量的重要舉措。款飛彈具備三項主要優勢。首先，AIM-174B 的射程達到400 公里，遠超現有的 AIM-120 中程空對空飛彈，使美國戰機能在更遠的距離上發起攻擊。其次，該飛彈的技術基礎源自於已經成熟的 SM-6 系統，生產效率高，無需新建生產線。最後，該飛彈與美國盟國澳洲的部分戰機兼容，增強了美軍及其盟國的聯合作戰能力。

AIM-174B是基於「標準六型」（SM-6） 防空飛彈（見圖）開發的全新武器。（取自美國海軍官網）

設於台北的智庫「中華戰略前瞻協會」研究員揭仲指出，AIM-174B將改變這一局面，能夠讓解放軍的反航艦軍機遠離美軍的攻擊範圍，甚至在台海衝突中威脅到中國的軍機。這增加了美國可能捲入區域大規模衝突的風險。

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一位不願透露姓名的美國國防技術分析師表示，這款飛彈將使美軍在南海衝突中取得更深的戰略推進，並且可能迫使中國改變戰術，因為該飛彈會對大而慢且無法機動的飛機構成更大威脅。

報導提到，美國在數十年來的戰略優勢一直依賴於匿蹤戰機，如F-117、F-22與F-35，使得AIM-120這類飛彈足以應付敵方威脅。然而，隨著中國殲-200等匿蹤隱形戰機的出現，以及能夠內掛「霹靂-15」（PL-15）飛彈的能力，美國的優勢被削弱。

PL-15的射程達到250公里或更遠，使得中國戰機能夠在美軍戰機還未進入射程時便發動攻擊。AIM-174B的開發正是為了應對這一挑戰。儘管美國空軍也在秘密進行另一款名為AIM-260的超遠程空對空飛彈的研發，但目前AIM-174B則成為填補現階段需求的首要解決方案。

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