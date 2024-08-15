烏克蘭持續進兵俄羅斯 稱已成功建立庫斯克「戰略緩衝區」

烏克蘭當局表示，目前已成功在俄羅斯庫斯克州建立戰略緩衝區，藉此可以保護烏克蘭邊境地區免受俄羅斯襲擊。圖為邊境的烏軍士兵。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊8月6日起首度攻入俄羅斯境內，進軍庫斯克州，勢如破竹，目前烏軍仍持續在俄國境內推進；烏克蘭當局表示，已成功在庫斯克州建立戰略緩衝區，藉此可保護烏克蘭邊境地區免受俄羅斯襲擊。

綜合外媒報導，針對前線局勢，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他已聽取武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）匯報前線戰況，指庫斯克前線烏軍每天都持續推進，且俄羅斯戰俘不斷增加，雖然全世界都聚焦烏軍在庫斯克的戰鬥，但烏東前線仍是激烈戰區，他承諾，烏東部隊將獲得更多武器支援。

烏克蘭副總理韋列舒克表示，基輔當局將開放人道走廊，將庫斯克地區的俄羅斯平民撤離至其他俄羅斯地區或烏克蘭。圖為撤離中的俄羅斯平民。（美聯社）

此外，澤倫斯基也和烏克蘭政府官員開會討論人道主義措施與各項議題，由於烏軍在庫斯克佔領超過1000平方公里的土地，未來若有需要，會在當地設立軍事指揮官辦公室。

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烏克蘭內政部長克力門科（Ihor Klymenko）指出，與庫斯克接壤的蘇梅（Sumy）地區光是在今年夏天就被俄軍襲擊超過2000次，包括使用飛彈、火砲、無人機、攻擊無人機和迫擊砲等，在庫斯克建立戰略緩衝區的目的是保護烏克蘭的邊境聚落免於遭受敵人攻擊。

針對人道主義救援方面，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，基輔當局將開放人道走廊，將庫斯克地區的俄羅斯平民撤離至其他俄羅斯地區或烏克蘭，此外也安排國際人道組織進入。克力門科批評俄羅斯無視庫斯克當地居民，「在沒有得到物資的狀況下被俄羅斯拋棄」。目前烏克蘭軍方正在與內政部門協調，以滿足庫斯克居民對飲用水、食物、藥品和衛生用品的需求，並盡快組織人道主義援助。

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