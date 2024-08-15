兩年僅300人入伍 一年期志願役預官116年停招

在少子化影響下，可徵役男數逐年遞減，今年可徵役男首度跌破十萬人大關，預估到115年時，將僅剩約7萬4000千人。國軍為此以「招募」及「留營」精進作為應對，也在111年推出一年期志願役預官，目標每年七百員。但據了解，該班隊將配合94年次役男大學畢業，預計在116年停招。（軍聞社）

〔記者吳哲宇／台北報導〕在少子化影響下，可徵役男數逐年遞減，今年可徵役男首度跌破十萬人大關，預估到115年時，將僅剩約7萬4000千人。國軍為此以「招募」及「留營」精進作為應對，也在111年推出1年期志願役預官，目標每年700員。但據了解，該班隊將配合94年次役男大學畢業預計在116年停招。學者及立委認為，政策最初因停徵一年義務役而起，現因復徵而停招是合理的，建議積極加強94年次役男對國軍的認知、提高報考意願。

一年期志願役軍官三年來執行成效。（國防部提供）

國防部表示，為滿足中、長期軍官人力需求及考量招募現況，114年仍維持招募「一年期志願役預備軍官班」；後續配合94年次役男大學畢業，自116年辦理「大專考選預備軍官士官班」，停止招募本班隊。

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根據數據，國防部首年招募目標為700員，招獲204員，獲得率近三成；112年招募目標則為300員，且僅招獲114員，獲得率達三成八；今年計畫數再降至147員，班隊將預畫於10月19日辦理甄選。

該班隊於111年啟招時，國防部表示，因應新興兵力與後備部隊戰力編成，規劃每年招收一期志預官，每年700員為目標，強調此舉可提供役男兵役及多元就業選項，爭取有志青年從軍，同步滿足基層人力需求。

而國軍亦曾在107年初推動該政策，只要受訓服役22週，即可掛階少尉並服役一年，表現優異者可續簽，每年約招收800人；但到了109年，國防部稱常備部隊編現比將達90％，停辦一年期志願役預官班。

對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這是國防部人力資源的彈性運用，將資源集中到成效較大的招募管道上，中正預校國中部停招也是如此，因為成效不大，在人力規模運用上也會面臨競爭。而在一年期義務役啟招後，義務役規模可提供較容易取得的資源。但他也相信在義務役制度成熟後，還是有機會能恢復預官等其他多元招募管道，想入伍的民眾不用過度擔心。

民進黨立委洪申翰表示，政策最初因停徵一年義務役，缺乏基層領導幹部，所以開始招考一年期軍官班。既然116年役男已具大專學歷可考選預士官，當初政策目的已不存在。

洪申翰上會期質詢時曾表示，這批役男現值大一升大二，國防部應趁他們還在校時，加高對國軍認知、提高報考意願。

他昨日說，國防部116年預計招考軍官1000員，士官2000員。為讓具專業知識役男可發揮所長，建議可評估讓義務役預官預士，同志願役領取專業加給。

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