M41D輕戰車退役後何去何從？ 學者：可搭載飛彈、改裝無人戰車

國軍M41D輕戰車將於2028年退役，現僅存10餘輛駐守於烈嶼。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕鎮守烈嶼的陸軍10餘輛M41D輕戰車預計於2028年退役，並可望由搭載105公厘戰車砲的「雲豹」輪型戰車取代。軍事學者蘇紫雲指出，M41D輕戰車退役後仍有運用價值，國軍在通盤考量成本、後勤維保之後，可思考將車輛底盤用於搭載其他精準彈藥，甚至研究無人作戰車輛的可行性。

國軍自1958年起陸續獲得700輛M41「華克猛犬」輕戰車，隨後於1996年左右，將50輛M41戰車性能提升並改裝柴油引擎，以「M41D」之姿服役迄今，現僅剩10餘輛納編於陸軍烈嶼守備大隊。由於M41D輕戰車服役已久，搭載的76公厘戰車砲、裝甲等各項技術已稍嫌落後，因此，國軍13日公開宣布，將於2028年退役該型戰車。

對於M41D輕戰車的後繼者，國防部後次室軍品整備處處長陳春忠13日表示，武器系統分布、分配不便說明，但汰換M41D輕戰車後，2028年至2032年有相關建案規畫；軍方知情人士私下透露，未來將由搭載105公厘戰車砲的雲豹輪型戰車，配賦至外離島增強戰力，且該型車降低車高後，也能進入外島地下通道。

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至於M41D輕戰車退役後運用價值，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，雖然國軍新型載具多採用輪型車輛，但考量我國地形崎嶇、國軍持續籌獲各式精準彈藥等背景下，履帶車輛仍是穿越特殊地形的合適儎台。因此，若國軍經過盤點，確定M41D輕戰車的底盤後勤維保無虞、成本合宜，不妨可朝此方向評估。

老舊戰甲車輛退役後仍有其他運用價值，土耳其即將M113裝甲車改成無人載具。（圖片擷取自FNSS官網）

值得注意的是，世界各國皆有將老舊戰、甲車，改裝成無人戰鬥車輛的先例，以色列與土耳其皆將M113裝甲運兵車改裝成無人遙控載具，中國也宣稱以「59式戰車」為基礎研製無人戰車。蘇紫雲表示，國軍參照美軍成立的國防創新單位（DIU），可就M41D輕戰車無人化進行評估，若將76公厘戰車砲換成鏈砲，可望與其他採用105公厘、120公厘砲的主力戰車搭配運用，在企業管理精神、裝備妥善運用等角度下，充分發揮各項裝備的價值。

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