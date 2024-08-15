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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

烏克蘭發動大規模無人機攻擊 鎖定4座俄空軍基地

2024/08/15 11:40

烏克蘭軍方14日針對俄羅斯4座軍用機場發動遠程無人機攻擊，堪稱是烏軍在烏俄戰爭期間發動的最大規模打擊。圖為烏軍士兵操作無人機。（美聯社）烏克蘭軍方14日針對俄羅斯4座軍用機場發動遠程無人機攻擊，堪稱是烏軍在烏俄戰爭期間發動的最大規模打擊。圖為烏軍士兵操作無人機。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭8月6日對俄羅斯西部的庫斯克州發動越境打擊，目前烏軍在庫斯克州內持續推進、控制。與此同時，烏克蘭軍方14日針對俄羅斯4座軍用機場發動遠程無人機攻擊，堪稱是烏軍在烏俄戰爭期間發動的最大規模打擊，總統澤倫斯基盛讚此次大規模打擊準確且及時。

綜合外媒報導，烏軍總參謀部在社群平台Telegram發文表示，此次行動瞄準俄羅斯沃羅涅日州（Voronezh）、庫斯克州及下諾夫哥羅德州（Nizhniy Novgorod）的4座軍用機場，目標是機場及基地內的燃料、武器等相關軍事儲備倉庫。基輔安全部門消息人士表示，此次攻擊目的在於削弱俄軍透過戰機對烏克蘭投放滑翔炸彈的能力。

針對烏軍發動的攻擊，俄羅斯國防部表示，俄軍防空系統已擊落烏軍朝俄國多地區發射的117架無人機與4枚飛彈。不過當地消息指出，被列為烏軍目標的薩瓦列卡空軍基地（Savasleyka airbase）、波利索格列別斯克機場（Borisoglebsk）及巴爾的摩空軍基地（Baltimore airbases）均有發生爆炸，其中薩瓦列卡空軍基地甚至發生10起爆炸。

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