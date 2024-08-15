我海軍頭大了...中國推出054AG護衛艦大升級 新054B又增胖34％

中國近期推出仍在量產的054A之改進型054AG，直接升級武器及局部系統；而同時，新設計的054B（如圖）也在完工測試中，054B的噸位爆增了1600噸，足足比054A大了34%。（圖片擷取自@louischeung_hk的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍海軍在新遠洋戰略企圖下，不斷擴大其艦艇噸位，並有如「超英趕美」般不斷加速推出升級，各種升級艦與新造艦也如同「下水餃」進行。單以護衛艦來看，中國近期推出仍在量產的054A改進型054AG，直接升級武器及局部系統；同時，新設計的054B也在完工測試中，054B噸位爆增了1600噸，足足比054A大了34%，以容納更多先進的武器系統，中共意圖與世界主流先進護衛艦看齊。

中共海軍在護衛艦上的「增胖」努力，不亞於052系列飛彈驅逐艦，今年初即有中國網友目擊到同時在船塢建造的054AG、054B護衛艦，並於論壇分析二者在艦體大小上的明顯差異，及可能的武器系統升級，表明中共一方面針對仍在量產建造中的054A進行系統追加升級，同時也建造噸位更大的後繼艦作為測試，以爭取更快的造艦速度；這二款軍艦近期亦被目擊已完成下水。

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為達到更簡單也更快速的性能升級，中國從第31艘054A型起，改建造升級版的054AG型。中國軍方原本計畫生產約40艘的054A護衛艦，而新的升級案將最後一批次的10艘升級為054AG。（圖片擷取自@velitesgear的X帳號）

為達到更簡單也更快速的性能升級目的，中國軍方規劃從第31艘054A型護衛艦起，改建造升級版的054AG型。據軍聞網站《Naval News》報導，新推出的054AG擁有更大的飛行甲板和機庫，以供較大的直-20反潛直升機起降，同時，統一換裝新的H/PJ-87 100公厘主砲，取代較舊的76公厘主砲。

054A型配備較舊型的H/PJ-26 76公厘主砲，該砲於2003年研製完成，是解放軍現役最大宗的主力艦砲。（圖片擷取自中國國防部網站）

雷達方面，從最新下水的照片顯示，054AG仍維持與054A相同的H/LJQ-382型3D對空搜索雷達，以及H/LJQ-366型對海搜索雷達，但也有可能進行小幅升級。艦體外觀上，為了容納更大的直升機庫，054AG小幅延長了艦體長度，將上層建築兩側裝有充氣快艇（RHIB）的艙室，向前移動到柴油主推進裝置的漏斗旁。

中國軍方原計畫生產約40艘的054A護衛艦，而新的升級案將最後一批次的10艘升級為054AG，名稱中的G為升級改進之意；這10艘護衛艦據傳將配給東部戰區海軍6艘、南部戰區海軍4艘，兩者都是與台海息息相關的作戰部隊。

新推出的054AG擁有更大的飛行甲板和機庫，以供較大的直-20反潛直升機起降，同時，統一換裝新的H/PJ-87 100公厘主砲，取代較舊的76公厘主砲。（圖片擷取自@type36512的X帳號/來源《央視》）

而054A的後繼艦054B幾乎大幅重新建造艦體，但甲板上的結構配置大致不變。054B的艦長較054A長了16公尺，達到150公尺，艦寬也多了2公尺，達到18公尺寬，其噸位也從4100噸大幅暴增至5700噸，足足增加了約34%。

054B的艦長較054A長了16公尺，達到150公尺，艦寬也多了2公尺，達到18公尺寬，因而噸位也從4100噸大幅暴增至5700噸，足足增加了約34%。圖中明顯可見主桅頂端4面方形的AESA雷達。（圖片擷取自@louischeung_hk的X帳號）

而加大後的054B護衛艦艦體，除了容納新的直升機庫外，亦可增設更多新武裝，主砲也更新與054AG相同的100公厘艦砲，未來反艦飛彈也有可能從054A及054AG的2具4聯裝「鷹擊-83」（YJ-83），升級為更新的「鷹擊-12」（YJ-12）超音速飛彈，該飛彈源自於俄羅斯的Kh-31反艦飛彈。

另外，新艦艇的雷達也進行了升級，054B護衛艦將傳統的搜索雷達，更換為4面小型主動相位陣列雷達（AESA），並參考日本「最上級」護衛艦將主桅進行整合包覆，以提升雷達上的匿蹤性能。目前054B僅建造2艘作為測試，可以預期的是，未來將會有升級更完整的量產型批次開始建造。

目前054B僅建造2艘作為測試，可以預期的，未來將會有升級更完整的量產型批次開始建造。圖為網友分析054B的結構部件。（圖片擷取自@zhao_dashuai的X帳號）

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