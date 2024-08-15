反制中國威脅 以色列公司售菲2架ATR改裝巡邏機 預計2025年中交付

圖為義大利空軍的P-72A海上巡邏機，為基於ATR 72-600型商用客機改裝而成的軍規機種；而有菲律賓媒體日期報導，該國明年終將接收2架由以色列選用同型機改裝的海上巡邏機，強化空中情監偵能力。（義大利海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列昨（14）日獲美國國務院同意出售50架全新F-15IA戰機、附帶25架F-15I+戰機延壽升級，在以、伊雙方關係緊繃之際，凸顯美國支持以色列強化國防的立場；而本周一（12日）有菲國媒體指出，該國去（2023）年曾向以色列採購的2架長程空中巡邏機，現由該國的埃爾比特系統公司改裝中，預計明（2025）年中交付菲律賓空軍，強化該國的空中預警能力。

菲律賓媒體《每日詢問者報》（Inquirer）12日報導，這兩架向埃爾比特系統（Elbit System Ltd.）採購的長程空中巡邏機，是菲國軍方去年7月以1.14億美元採購而得；該公司當時新聞稿並未揭露實際採購國，僅透露客戶為「亞太地區」某國家（a Asia-Pacific country），並指名這兩架新機將是經過軍規改裝的ATR 72-600型客機，包含任務管理、光學偵監、通訊系統和海搜雷達等裝備，全案將為期5年。

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ATR 72為法、義合資公司ATR於1986年推出的商用雙渦輪螺旋槳引擎客機，主要用於區域性的短程航線；而菲國本次採購的-600型為該機的最新型號，於2009年首飛；而該機型先前便曾有軍規改裝改路、如ATR 72MP型機，即為義大利空軍的P-72A海上巡邏機。

由於菲律賓空軍現行裝備中並無海上巡邏機編制，因此，待明年上述2架新機交付菲國空軍後，有望強化該國在南海衝突日益深化之際的空中情監偵能力，保護海上主權及漁民利益。

菲國空軍現役的情監偵任務主力為先前購自美國的「西斯納 208B」（Cessna 208B）單引擎渦輪螺旋槳飛機，因此明年2架ATR 72-600巡邏機加入菲國空軍後，該國的情監偵能力可望再獲提升。（菲律賓空軍官方Facebook）

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