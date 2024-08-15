大口徑正夯！ 搭載40公厘機砲的英「阿賈克斯」甲車秀移動射擊

英國陸軍「阿賈克斯」裝步戰車採用40公厘機砲，月前在瑞典進行實彈射擊驗證。（取自英國陸軍網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國陸軍新型「阿賈克斯（Ajax）」裝步戰車，日前首度於英國本土實施行進間射擊測試，展現40公厘機砲威力。值得注意的是，縱使各國仍以25公厘、30公厘機砲，作為裝步戰車主戰武器，但包括美、英、德等國，已著手開發35公厘、40公厘甚至50公厘機砲，強化打擊火力。

英國陸軍9日於社群平台X發文敘述，「阿賈克斯」裝步戰車測試相當成功，繼月前在瑞典冒著寒冷天候進行測試後，該型車日前已於英國本土實施首次行進間射擊測試。從英國陸軍發布的影片可見，該型車在疾駛狀態下，仍展現射擊威力與穩定性。

軍聞網站MilitaryLeak本月13日報導，英國陸軍此次測試，顯示以往面臨的技術問題獲得解決，未來可望達成如期、如質交付目標。

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搭載40公厘機砲的英國陸軍「阿賈克斯」裝步戰車，近期在英國本土首度實施行進間射擊測試。（擷取自英國陸軍官方Youtube）

根據英國陸軍官方數據，「阿賈克斯」裝步戰車的主要武器，為1門英國、法國共同開發的Case Telescoped 40公厘機砲（Case Telescoped 40mm Cannon,簡稱CT-40），可射擊高爆彈、穿甲彈與訓練彈，另有1挺7.62公厘同軸機槍作為輔助武器。

雖然在研發階段遭遇諸多波折，「阿賈克斯」裝步戰車仍標誌著英軍裝甲部隊的未來，現已進行各項測試並準備量產，未來將成英國陸軍作戰、情監偵的核心戰力，預計今年交付給陸軍皇家騎兵團（HCR）。有趣的是，以希臘神話人物為名的「阿賈克斯」裝步戰車，與其他國家裝甲車一樣，有著各式姊妹車型，包括「雅典娜」指揮車、「阿特拉斯」工程車、「阿波羅」裝甲救濟車等，皆取名自古希臘神祇。

國軍現役CM34雲豹裝步戰鬥車採用30公厘機砲。（資料照）德國萊茵金屬研發的山貓裝步戰車，可搭載35公厘機砲。（取自萊茵金屬網站）

值得注意的是，我國CM34「雲豹」裝步戰鬥車採用30公厘機砲，美軍M2「布萊德雷」裝步戰車則使用25公厘機砲，但從英國「阿賈克斯」裝步戰車的案例可見，多國持續研製更大口徑的裝甲車用機砲。例如，德國萊茵金屬的「山貓」裝步戰車採用35公厘機砲，美國軍工業者ATK亦持續研發50公厘的「巨蝮三式」機砲、40公厘的「巨蝮四式」機砲，進一步強化未來戰鬥車輛的火力。

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