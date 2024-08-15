美軍F-22戰機罕見外掛飛彈 專家：恐針對中國威脅

近日到拍的這張照片，捕捉到了一架F-22「猛禽」戰機的罕見畫面，可以清楚看到，這架匿蹤戰機機身下方掛載2枚外部飛彈。（取自 IG / Fred Taleghani）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍王牌戰機F-22「猛禽」（Raptor）日前被拍到一組罕見畫面，引發軍事專家高度關注。據美國軍事航空網站《The Aviationist》13日報導，一架F-22戰機在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）附近被發現掛載外部空對空飛彈，這種配置在作戰單位中極為少見。

據報導，攝影師Fred Taleghani於8月8日拍攝到的照片顯示，一架隸屬第411飛行測試中隊的F-22戰機正準備降落。這架戰機的外部掛載了兩個飛彈彈架，每個架上各裝有1枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。專家推測，該機可能剛結束在帕納明特谷（Panamint Valley）上空的測試任務。

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F-22「猛禽」以其超音速巡航、超機動性和匿蹤技術聞名，是美國空軍的尖端戰力。然而，為了保持其匿蹤特性，F-22通常將武器藏在機內彈倉中。外掛武器雖然在2000年代初期就進行過測試，但在實際作戰單位中幾乎從未使用過這種配置。

軍事分析家指出，此次罕見的外掛飛彈配置很可能與F-22正在進行的升級計畫有關。根據美國2023會計年度預算文件，F-22將獲得多項重要升級，包括新型匿蹤外部油箱、機翼下方的整流罩以及一種新型空對空飛彈。其中，新型低阻力油箱和裝載塔（LDTP）旨在提高匿蹤性能和空氣動力效率，延長F-22的航程和持續作戰能力。

機翼下方的整流罩可能用於安裝紅外搜索與追蹤（IRST）系統，提升F-22的態勢感知能力。此外，美軍還在開發一種代號為AIM-260的新型遠程空對空飛彈，旨在取代現役的AIM-120，以對付中國「霹靂-15」（PL-15）飛彈的威脅。

除了外部系統的升級，F-22還將獲得多項內部系統改進。這包括新的作戰飛行程序、先進雷達電子防護和開放系統架構等。同時，美軍也在為F-22飛行員測試新型頭盔，以提供更舒適、穩定的平台，適應現代空戰中對頭盔顯示設備的需求。

報導引述專家看法指出，F-22這次掛載外部飛彈的罕見亮相，不僅展示了美軍持續提升戰機能力的決心，也反映了面對日益複雜的國際安全環境，美國正在積極尋求保持空中優勢的新方法。隨著各項升級計畫的推進，F-22有望在未來戰場上發揮更加關鍵的作用，為美國及其盟友提供更強大的空中防衛能力。

2000年代初期，F-22「猛禽」戰機進行外掛AIM-120飛彈的測試飛行。這張罕見照片展示了F-22在測試階段探索多樣化武器配置的情況。（取自美國空軍網站）

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