S-70C直升機、康定級艦現蹤台劇 國軍將續援《零日攻擊》拍攝

《零日攻擊ZERO DAY》上月23日正式發布，導演羅景壬（中）等劇組人員合影。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陳治程／台北報導〕台劇《零日攻擊Zero Day》是國內繼2020年《國際橋牌社》後，少數再以兩岸議題為背景的全新作品，日前在前導片發布後旋即引發外界熱議；而在該劇前導片中入鏡的雲豹八輪甲車、S-70C直升機，以及康定級巡防艦等各式儎台，亦成社群討論焦點，國防部日前則於例行記者會上證實，軍方在前導片支援拍攝均合乎流程規範，也將續援日後的正片拍攝。

《零日攻擊Zero Day》的劇情，是以中共宣布對我發動侵略的架空世界為背景，從台海戰爭爆發前7日、以不同人物視角，逐日演繹台灣社會內部可能發生情形的詩選式影集。

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官方上月23日晚間正式發表作品後，隨即在官方Youtube頻道釋出60秒、長達17分鐘兩版前導片；後者更部分「劇透」當中所呈現的可能社會紛亂，如中共藉非軍事理由實施軍事行動的「由演轉戰」、國內民眾逃難及外國撤僑等景象；以及中共利用滲透台灣社會的「第五縱隊」等，儘管當時國軍正在進行「漢光40號」演習，但該片內容仍在社群媒體上成為另一熱議的國軍話題。

陸軍輕型、中型戰術輪車在馬路上奔馳。（擷自《零日攻擊》官方前導片）陸軍CM-34「雲豹」八輪鏈砲甲車現身該劇街頭。（擷自《零日攻擊》官方前導片）海軍S-70C反潛直升機、康定級巡防艦「迪化號」（PFG-1206）亦加入拍攝行列。（擷自《零日攻擊》官方前導片）

值得一提的是，該劇前導片中可見陸軍輕、中型戰術輪車，以及CM-34「雲豹」八輪甲車在路上奔馳；另有海軍康定級巡防艦出海、S-70C反潛直升機起降軍艦等畫面，大幅提升全劇真實感；事實上，在上述畫面背後，其實有國軍多個單位的實質「奧援」，如陸軍司令部、六軍團、後勤指揮部、關指部；就連海軍司令部、艦隊指揮部也加入行列，讓拍攝順利進行。

國防部發言人孫立方少將於例行記者會上表示，軍方本身對影劇《零日攻擊》不做評論，而該劇前導片中出現的各式國軍裝備，是經文化部通過條件審核後、才轉由國防部支援裝備拍攝，整體流程均符明確作業規定；日後也會在不影響經常戰備的前提下，提供劇組軍車、軍艦、人員等方面的資源協助，協助正片的拍攝工作。

國防部發言人孫立方少將13日表示，國軍支援台劇《零日攻擊》拍攝工作，相關流程均符合文化部審核與國防部內部規範，日後也將繼續支援該劇正片的拍攝工作。（本報資料照，記者劉信德攝）

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