伊朗怒火恐爆發！ 美國批准以色列200億美元軍售 新型F-15戰機入列

美國空軍F-15EX戰機在2021年11月8日於俄亥俄州萊特-帕特森空軍基地滑行到其停放位置。美國日批准出售給以色列的新型F-15I，戰機，類似於為美國空軍打造的F-15EX（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院13日批准一系列以色列的武器採購案，總額預計超過200億美元 （約新台幣6581億元）。這項軍售包括F-15戰鬥機、彈藥和軍用車輛等武器裝備。此決定在中東局勢緊張之際作出，伊朗及其代理組織真主黨預計將對以色列疑似暗殺行動進行報復，這些暗殺目標包括黎巴嫩真主黨最高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）和哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，根據美國國防部安全合作局（DSCA）發出的國會通知，這項軍售尚未最終確定，數量和金額可能在談判過程中有所變動。國會將有30天的時間決定是否阻止該交易，然而，由於兩位關鍵的民主黨議員已經表示支持，阻止的可能性微乎其微。

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紐約州聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）因人道主義問題曾反對該交易，他擔憂以色列在加薩走廊對哈瑪斯的戰爭已造成大量平民傷亡。根據巴勒斯坦衛生機構的數據，這場衝突已導致超過3.8萬人喪生。《華盛頓郵報》報導，米克斯和馬里蘭州聯邦參議員卡定（Ben Cardin）都已同意該軍售案繼續推進，而共和黨國會議員早已支持這些武器交易。

此次軍售中最重要的是波音公司（Boeing）製造的F-15戰鬥機。以色列將能購買最多50架新型F-15IA戰機，這是以色列對新款F-15的專屬命名，此外還將購買25套現有F-15I戰機的改裝套件。該筆交易總額達188億美元，還包括由美國航太巨頭奇異航太（GE Aerospace）生產的120具F110發動機，以及雷達、加密GPS設備等次系統。根據通知，預計將於2029年開始交付。

以色列還獲准購買總價5831萬美元的中型戰術車輛和相關設備，雖然通知中未明確指出車輛數量，但主承包商為美國的奧什科什公司（Oshkosh Corporation），預計將於2026年開始交付。

美國國務院批准，對以色列出售30枚先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。（路透）

此外，另有3項銷售集中在以色列彈藥補給上。首先是價值7.741億美元的32,739枚120厘米戰車彈藥，預計2027年開始交付；其次是價值6110萬美元的5萬枚120厘米爆迫擊砲彈，預計2026年開始交付。這兩筆交易的主承包商為通用動力公司（General Dynamics），戰車彈藥部分還涉及諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）。

第3項為30枚由雷神公司（Raytheon）生產的先進中程空對空飛彈（AMRAAM），總價1.025億美元，這些飛彈通常用於空對空作戰，但也可從地面發射，需求因烏克蘭戰爭和中東衝突而激增。

DSCA在每筆交易中都強調：「美國致力於以色列的安全，協助以色列發展並維持強大的自衛能力對美國的國家利益至關重要。這項軍售符合這些目標。」

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