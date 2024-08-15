21世紀海底獵手 美國海軍「愛達荷號」潛艦下水

美國海軍最新的攻擊潛艦「愛達荷號」（USS IDAHO）8月6日在通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）的造船廠成功下水。（取自美國海軍網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍14日宣布，第26艘維吉尼亞級攻擊潛艦「愛達荷號」（USS Idaho，舷號SSN-799）在康乃狄克州格羅頓（Groton）成功下水。這艘先進的核動力潛艦不僅將為美國海軍提供21世紀所需的水下作戰能力，更承載了愛達荷州的驕傲與期望。

「愛達荷號」由通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）在康乃狄克州建造。據「愛達荷號」委託服役基金會（USS Idaho Commissioning Foundation）透露，該潛艦可能於2025年春季正式加入美國海軍艦隊服役。

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這將是美國海軍史上第5艘以愛達荷州命名的軍艦。上一艘「愛達荷號」是1919年服役的BB-42號戰列艦，曾在硫磺島戰役和沖繩戰役中立下赫赫戰功，並於1945年9月2日見證了日本帝國在東京灣簽署正式投降書的歷史時刻。

維吉尼亞級潛艦計畫經理霍倫巴赫（Mike Hollenbach）上校表示：「今天的下水儀式體現了海軍與造船夥伴之間的緊密合作。『愛達荷號』將成為美國寶貴的國家資產，未來多年將是我們水手、造船工人和所有美國人的驕傲。」

美國海軍指出，維吉尼亞級快速攻擊潛艦為美國海軍提供了維持21世紀水下優勢所需的能力。這類潛艦具有增強的匿蹤性能、先進的監視能力和特種作戰強化功能，能夠滿足海軍的多重任務需求。此外，透過廣泛使用模組化建造、開放式架構和商用現成組件，維吉尼亞級潛艦設計可在其整個作戰生命週期內保持技術先進性，能夠快速引入新系統和載荷。

維吉尼亞級潛艦是國海軍第一艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦，將取代洛杉磯級，扮演美國海軍21世紀的核攻擊潛艦主力。

美國海軍現役70餘艘核潛艦，包括「俄亥俄級戰略核潛艦」和「俄亥俄級巡弋飛彈核潛艦」，以及「洛杉磯級」、「海狼級」與「維吉尼亞級」攻擊型核潛艦。

不過，海狼級核潛艦造價太過高昂，每艘將近要花30億美元（約新台幣968億元），因此美國海軍希望打造出更為便宜的替代品，從1991年2月開始研發維吉尼亞級，首艘同名的維吉尼亞號（USS Virginia）於2004年服役。

「愛達荷號」是第8艘第4批次（Block IV）的維吉尼亞級潛艦，透過調整設計，增加潛艦零組件壽期，減少全艦大修次數，預計能夠將服役壽命增加1倍。

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