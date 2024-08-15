烏軍FPV無人機以小博大 完爆俄軍「鬱金香」 自走砲車

烏軍FPV 穿越機攜帶炸藥，轟爆世界上口徑最大的2S4「鬱金香」（Tyulpan）自走迫擊砲車。（擷取自YouTube影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯大軍侵犯烏克蘭，烏軍以不對稱作戰能力應對，小型無人機在戰場的偵測、攻擊表現，引發國際關注。烏克蘭札波羅熱州的防禦部隊近日便使用成本區區數百美元的神風特攻自殺式「FPV 穿越機」攜帶炸藥，轟爆世界上口徑最大的2S4「鬱金香」（Tyulpan）自走迫擊砲車。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》14日報導，烏克蘭第 102 個獨立防禦旅的士兵表示，他們利用偵察無人機發現了這台 240厘米米口徑的 2S4「鬱金香」（Tyulpan）自走迫擊砲車，位置在札波羅熱州的楚馬茨克（Chumake）和雷謝蒂利夫斯克（Reshetylivka）附近。

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隨後，烏軍立即派出 FPV 無人機攻擊俄軍裝備。偵察無人機則持續監控攻擊過程。第一波攻擊就引發了猛烈的爆炸，摧毀了這台自走式迫擊砲車。之後，烏軍又使用其他的 FPV 無人機持續攻擊，直到將這台被摧毀的裝備徹底擊潰。

FPV 穿越機其實就是第一人稱視角的競速用、四軸無人機，最高時速可達 100 公里/小時以上。其速度比一般無人機更快、操作也更靈活。

S4「鬱金香」自走迫擊砲車，搭載的是目前世界上口徑最大的240ｍｍ迫擊砲。（圖擷取自俄羅斯國防部網站）

2S4「鬱金香」（Tyulpan）自走迫擊砲車是俄軍的重型武器，主要用於摧毀敵軍的防禦工事、人員和裝備。這種迫擊砲的出現最早可追溯到 2022 年 4 月，當時俄軍在馬立波（Mariupol）的戰鬥中，使用這種武器轟擊亞速鋼鐵廠（Azovstal），那裡是當時烏軍抵抗的最後據點。

2S4「鬱金香」自走迫擊砲車搭載的是目前世界上口徑最大的迫擊砲（240公厘），採彈艙方式給彈，由後膛裝填，彈艙為鼓形，每個可裝20枚各式砲彈，以電動或機械式擊發。

該迫擊砲主要使用兩種彈藥：一種是高爆破片砲彈，彈重130公斤，最大射程9650公尺；另一種是火箭助推高爆破片砲彈，重量228公斤，最大射程可達20000公尺。另外也可發射戰術核子砲彈、化學砲彈和其他特殊砲彈。

2S4「鬱金香」自走迫擊砲車目前只有4個國家擁有，包括俄羅斯、捷克、伊拉克及北韓。

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