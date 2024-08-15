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美法海軍在菲律賓海聯合演習 強化協同作戰能力
美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）神盾飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）和法國阿基坦級巡防艦（Aquitane-class）「布瑞塔尼號」（FS Bretagne）一起軍演。（取自美軍DVIDS）
〔中央社〕美國海軍第七艦隊（U.S. Navy's 7th Fleet）今天發布聲明說，美國與法國海軍13日在菲律賓海進行聯合海上演習，旨在提升雙方的協同作戰能力，「為自由開放的印度—太平洋（Indo-Pacific）地區提供支持」。
路透社報導，參與這次演習的船艦包含美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）神盾飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）和法國阿基坦級巡防艦（Aquitane-class）「布瑞塔尼號」（FS Bretagne），演習項目包括編隊航行、聯合通訊以及模擬海上燃料補給作業。1130815