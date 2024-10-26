美國宣佈售台 「NASAMS飛彈系統」3項 拜登任內第17次對台軍售

美國政府於美東時間10月25日公告，將就總額19億8,800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對臺軍售案，進行「知會國會」程序。（圖為NASAMS中程防空系統：Kongsberg Defence and Aerospace官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今（26）日表示，美國政府於美東時間10月25日公告，將就總額19億8,800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對臺軍售案，進行「知會國會」程序。這也是拜登任內第17次對台軍售，也是金額最高的一次，上次金額最高為11億美元的響尾蛇及魚叉飛彈。

國防部指出，面對中共於臺海周邊頻密的軍事行動，美方供售之「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

請繼續往下閱讀...

國防部進一步指出，美政府基於「臺灣關係法」與「六項保證」對臺軍事售予，將有助於國軍持續提升防衛韌性，共同維護臺海及印太區域的和平穩定，國防部表示誠摯感謝。

據美國國防安全合作局（DSCA）文件指出，「先進地對空飛彈系統」為NASAMS中程防空系統，包含3套本體系統及123枚AMRAAM-ER增程型中程空對空飛彈。

DSCA表示，內容描述和美元價值是基於初始要求的最高估計數量和美元價值。實際美元價值將較低，具體取決於最終要求、預算授權和簽署的銷售協議

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法