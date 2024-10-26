NASAMS飛彈系統採購4套變3套 強化首都防衛圈防空戰力

軍方人士今天指出，NASAMS飛彈系統交運我國後，將部署在大台北週邊及重要軍用機場，強化首都及重要軍事基地的防空戰力。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

相關新聞請見

圖解軍武》與空軍共用彈藥、部署彈性高 美售我NASAMS強化中程防空

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府宣佈軍售台灣「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項。新軍售案中的NASAMS中程防空飛彈系統，軍方先前傳出採購NASAMS系統的數量劃為4套，美方最新宣佈的數量則為3套，軍方人士今天指出，NASAMS飛彈系統交運我國後，將部署在大台北週邊及重要軍用機場，強化首都及重要軍事基地的防空戰力。

請繼續往下閱讀...

美方同時宣佈，配合NASAMS飛彈系統售台案，美方需要指派約26名美國政府代表和34名承包商代表，長期來台駐點進行設備處理和部署、系統檢查、培訓以及技術和後勤支援。

NASAMS飛彈系統（國家先進防空系統），結合MPQ-64「哨兵」雷達丶多型中短程防空飛彈以及Link 16軍事數據資料鏈路，是功能強大的中短程地面防空系統。NASAMS飛彈系統具有強大的相容功能，可搭配的防空飛彈彈種非常多，包括有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）丶增型AMRAAM（ER），以及短程的AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈、德製IRIS-T短程防空飛彈等等，防空射程可達40至50公里。

美方在宣佈售台3套NASAMS飛彈系統案中，也包括售台3套AN/MPQ-64F1哨兵雷達系統，以及123 枚增程型先進中程空對空飛彈 （AMRAAM-ER）等裝備。

NASAMS系統可搭配的防空飛彈彈種部分，包括有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）丶增型AMRAAM（ER），以及短程的AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈。圖為我國空軍官兵在F16戰機上掛載AIM-120C-7飛彈。（資料照）

軍方人士指出，NASAMS飛彈系統的設計，是可以在必的時候，將原本搭配在戰機上的各式空對空飛彈，拆下來直接用在NASAMS飛彈系統上，增加作戰狀況時的武器調度及選擇性，這對台灣相當重要，因為共軍一旦發動對台作戰時，各重要軍機場丶跑道都有可能是第一波轟炸攻擊目標，若戰機無法在短時間內出動，戰機配置的飛彈就可先行移做NASAMS飛彈系統防衛之用。

軍方內部早在去年4月開始，就傳出美方計畫提供4套「國家先進防空系統」（NASAMS）給我國，藉以強化台灣重要軍用機場及首都防衛戰力等消息，美方今天正式的宣佈結果則為3套，軍方人士說，這3套系統未來將部署在大台北週邊及重要軍用機場，強化首都及重要軍事基地的防空戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法