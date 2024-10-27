圖解軍武》與空軍共用彈藥、部署彈性高 美售我NASAMS強化中程防空

美國政府宣布售我「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），本報《軍武頻道》以圖解方式為您解析。（取自雷神、KONGSBERG網站，記者涂鉅旻製圖）

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NASAMS飛彈系統採購4套變3套 強化首都防衛圈防空戰力

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國政府於25日宣布售我3套「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）及相關配套。這套機動防空系統可搭配射程達50公里的AMRAAM-ER等各式飛彈，與空軍現有型號相符，因此具備高度部署彈性，對我國的中程防空戰力助益甚大。自由時報《軍武頻道》以「圖解軍武」方式，為您解析這款美國、挪威混血的新銳防空尖兵。

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可發射多種防空飛彈的彈性設計

「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）可使用數種防空飛彈，也可與空軍現役防空飛彈通用。（取自KONGSBERG網站）NASAMS是「國家先進地對空飛彈系統」的英文National Advanced Surface-to-Air Missile System簡稱，由美國雷神（RTX）與挪威孔斯貝格（KONGSBERG）國防與航太公司攜手研發。這套系統的最大看點，在於其可以掛載性能優異的防空飛彈，包括美軍AIM-120先進中程飛彈（AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile，簡稱AMRAAM）、性能更佳的AMRAAM-ER增程型飛彈，AIM-9X「響尾蛇」短程飛彈，也可以採用歐系的IRIS-T SLS短程飛彈。若是射程可達50公里以上的AMRAAM-ER飛彈，可在敵機、巡弋飛彈逼近前，就以超音速擊毀敵目標。

NASAMS可使用射程達50公里以上的AMRAAM-ER飛彈。（取自雷神網站）美國透過這次NASAMS 3對台軍售案之中，同步售我123枚AMRAAM-ER飛彈，對我空防助益甚大，值得一提的是，由於我國空軍已向美國採購足額AIM-9X、AIM-120系列飛彈，供戰鬥機遂行空戰任務，若有必要，空軍彈藥亦可供NASAMS掛載，進而保障關鍵要地安全。

各司其職的車輛編組

一套NASAMS的編組，包含1輛扮演指揮中心角色的機動車輛、1套AN/MPQ-64F1哨兵雷達，還有數量飛彈發射車，但各國實際編組情形略有差異。每一組NASAMS飛彈發射器可採六聯裝方式掛載飛彈，但這只是NASAMS系統的「拳頭」，還需要「眼睛」與「大腦」來掌握敵目標，並遂行發射指令。因此，國軍也藉由這次對美軍購，向美國購入3套NASAMS採用的AN/MPQ-64F1哨兵雷達，根據公開數據，這款雷達的最大偵搜範圍可達120公里，還可以一次追蹤60個目標；另外，美國藉此機會售我AN/TPS-77多用途雷達、AN/TPS-78遠程監偵雷達，偵蒐範圍更進一步擴及300公里、444公里，對於台海空防而言至關重要。

NASAMS可以裝載於機動車輛之上，增加機動性。（取自KONGSBERG網站）一套NASAMS的編組，包含1輛扮演指揮中心角色的機動車輛、1套AN/MPQ-64F1哨兵雷達，還有數量飛彈發射車，但各國實際編組情形略有差異。另外，NASAMS飛彈發射架可以車輛拖曳方式機動，但也有部分國家將飛彈裝載於機動車輛之上，我國引進NASAMS後將採用何種方式，尚待確認。

部署、裝載、接戰時間短 增戰場生存率

NASAMS的部署、裝載速度快，補給也容易，圖為西班牙陸軍官兵裝填飛彈情形。（路透社）NASAMS除了看得遠、打得遠外，還有一項隱形優勢，就是具有不俗的部署、接戰速度，抵達戰術位置後，NASAMS可在15分鐘部署完畢，並在偵測目標後10秒內發射飛彈。若任務執行完畢，NASAMS的裝載、撤離時間只需3分鐘左右，大幅降低遭敵襲擊的機率。

在烏克蘭的實戰表現不容小覷

烏克蘭透過NASAMS發射AIM-9X飛彈。（取自烏克蘭UNITED24官網）NASAMS自1997年問世至今，經過多次性能改進，現已獲包括我國在內的15個國家採購或實際運用。不過，該型系統的戰力與可靠性被外界周知，還是在2022年爆發的俄烏戰爭，烏克蘭獲得美國援助NASAMS後，一名烏克蘭軍官今年5月宣稱，其已透過NASAMS攔截俄軍114架無人機、137枚巡弋飛彈等多個目標。

新外援加入 我地對空「四本柱」戰力成形

司職中、短程防空的「陸劍二」飛彈。（資料照）我國現役三款較新型的地對空飛彈系統，分別為射程15公里的「陸劍二」防空飛彈，主要供地面部隊遂行野戰防空任務，若要在高空層反制敵機、敵飛彈，則仰賴射高可達45公里的「天弓」系列防空飛彈、射高24公里的「愛國者三型」防空飛彈。待NASAMS成為我國現役裝備後，將可補上中程防空能力，可望部署在大台北週邊及重要軍用機場，為關鍵設施的安全添加一道保險。可遂行中、長程防空任務的「天弓三型」飛彈。（資料照）可進行反彈道飛彈任務的「愛國者三型」飛彈。（資料照）

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