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劉昱成下士是跨軍種「雙蛙人」 35位學員通過尖銳「天堂路」考驗

2024/10/26 14:40

兩棲偵捜専長班所實施的「綜合考驗週」測驗，6天5夜的訓練期間，教官們不斷的對學員下達任務狀況，讓學員們在欠缺睡眠丶身心壓力極大的狀態下，仍能正確無誤的執行任務，以及保持冷靜分析評估戰場景況，他們在成為兩棲偵搜大隊合格隊員後，成為我國特戰部隊的一份子。（圖：軍聞社提供）兩棲偵捜専長班所實施的「綜合考驗週」測驗，6天5夜的訓練期間，教官們不斷的對學員下達任務狀況，讓學員們在欠缺睡眠丶身心壓力極大的狀態下，仍能正確無誤的執行任務，以及保持冷靜分析評估戰場景況，他們在成為兩棲偵搜大隊合格隊員後，成為我國特戰部隊的一份子。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍陸戰隊昨天辦理兩棲偵搜專長班158期綜合考驗週-多種運動綜合驗收暨結訓典禮，35名學員在經過6天5夜嚴格訓練、篩選後，順利通過「天堂路」考驗，並獲指揮官樊中將受予兩棲偵搜大隊臂章，成為合格的「兩棲蛙人」。

值得一提的是，在35位學員中，拔階受訓的海軍陸戰隊99旅步1營步1連劉昱成下士，過去曾在陸軍服役，並且是通過陸軍「海龍蛙兵」考驗在兩棲偵察營服役，退伍之後再度投身軍旅，轉換軍種挑戰海軍陸戰隊的兩棲偵搜專長班，經過嚴格的6天5夜訓練後，成為海軍陸戰隊「兩棲蛙人」，成為國內罕見的跨軍種蛙人。

拔階受訓的海軍陸戰隊99旅步1營步1連劉昱成下士，過去曾在陸軍服役，並且是通過陸軍「海龍蛙兵」考驗在兩棲偵察營服役，退伍之後再度投身軍旅，轉換軍種挑戰海軍陸戰隊的兩棲偵搜專長班，經過嚴格的6天5夜訓練後，成為海軍陸戰隊「兩棲蛙人」，成為國內罕見的跨軍種蛙人。（青年日報提供）拔階受訓的海軍陸戰隊99旅步1營步1連劉昱成下士，過去曾在陸軍服役，並且是通過陸軍「海龍蛙兵」考驗在兩棲偵察營服役，退伍之後再度投身軍旅，轉換軍種挑戰海軍陸戰隊的兩棲偵搜專長班，經過嚴格的6天5夜訓練後，成為海軍陸戰隊「兩棲蛙人」，成為國內罕見的跨軍種蛙人。（青年日報提供）

海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班綜合考驗週為期6天5夜，俗稱「克難週」，第158期學員昨天在左營厚綵營區進行最後一天的「天堂路」，學員們在哨音響起後，以翻、滾、爬等動作在尖銳的咕咾石路上挺進，過程中，忍著身上被咕咾石摩擦的刺痛感爬向終點，伴隨著皮肉痛苦以及撐下去的意志力，熱血激昂的氛圍讓兩旁的親友忍不住當場熱淚盈眶，不斷的在為這些學員們鼓勵打氣，期盼他們能成功邁向終點。

海軍陸戰隊昨天辦理兩棲偵搜專長班158期綜合考驗週-多種運動綜合驗收暨結訓典禮，35名學員在經過6天5夜嚴格訓練、篩選後，順利通過「天堂路」考驗，並獲指揮官樊傳聲中將受予兩棲偵搜大隊臂章，成為合格的「兩棲蛙人」。（圖：軍聞社提供）海軍陸戰隊昨天辦理兩棲偵搜專長班158期綜合考驗週-多種運動綜合驗收暨結訓典禮，35名學員在經過6天5夜嚴格訓練、篩選後，順利通過「天堂路」考驗，並獲指揮官樊傳聲中將受予兩棲偵搜大隊臂章，成為合格的「兩棲蛙人」。（圖：軍聞社提供）

蛙人抵達終點線後，學員們在教官引導下，實施「搶背」動作，並接過樊傳聲中將指揮官手中的蛙人臂章，隨後，在一旁等候多時的家屬也迫不及待在頒贈臂章後向前擁抱學員，將糖果親手餵到他們口中，象徵苦盡甘來，這一刻，對蛙人而言，是榮耀，也是驕傲。

兩棲偵捜専長班所實施的「綜合考驗週」測驗，6天5夜的訓練期間，教官們不斷的對學員下達任務狀況，讓學員們在欠缺睡眠丶身心壓力極大的狀態下，仍能正確無誤的執行任務，以及保持冷靜分析評估戰場景況，他們在成為兩棲偵搜大隊合格隊員後，成為我國特戰部隊的一份子。

親友在終點站等候，準備親餵象徵「苦盡甘來」的糖果。（圖：軍聞社提供）親友在終點站等候，準備親餵象徵「苦盡甘來」的糖果。（圖：軍聞社提供）

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