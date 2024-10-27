徐巧芯稱抗彈板測試機台未驗證 國防部強調均經第三方校正

國防部今年公布的新式抗彈板，證實在國防部副部長徐衍璞監督見證下已完成擊發測試。（資料照，記者吳哲宇攝）

首次上稿 10-26 23:40

更新時間 10-27 06:15

〔記者方瑋立／台北報導〕媒體報導國民黨立委徐巧芯爆料「國軍新式抗彈板測試機台未獲驗證」，國防部昨（26）日晚間強調，軍備局產製的新一代抗彈板，測試機台均經第三方公正單位校正，陶瓷片採購採購彈測過程由規格鑑測人員全程監辦、錄影存證，依美軍ESAPI程序執行。

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有媒體報導，徐巧芯爆料，國軍製作新式抗彈板測試機台未獲TAF認證，批評國防部「球員兼裁判」。

軍備局規格鑑識測中心兵器試驗場去年展示國軍戰鬥背心、抗彈板實彈鑑測彈孔痕跡，抗彈板並被貫穿。（資料照）

國防部昨晚發新聞稿澄清，軍備局生製中心第205廠產製新一代抗彈板所需測試機台，均經第三方公正單位，即具TAF認證之實驗室校正。陶瓷片採購彈測過程，由規格鑑測中心人員全程監辦錄影存證，並依美軍ESAPI程序執行。

國防部今年公布新式抗彈板已通過擊發測試，抗彈板受擊發的背面可見微微凸起。（資料照，記者吳哲宇攝）

軍備局說明，新一代抗彈板為抵擋共軍5.8mm鋼芯彈，訂定嚴格測試標準，所需陶瓷片正依「政府採購法」公告辦理招標，納編專家學者，採公正客觀方式共同評選最適廠商，以確保軍品品質無虞，籲請國人支持。

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