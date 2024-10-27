講武堂》秦嗣葵：解析中共網路威懾戰 控我資通電軍駭客攻擊案

中共國安部指控我國資通電軍人員為網路駭客「匿名者64」（Anonymous64），「匿名者64」在獲悉相關資訊後，發布一張嘲諷動圖。（取自X）秦嗣葵（淡大整合戰略與科技研究中心助理研究員）



（原文刊載於自由時報言論專區「自由共和國」）



中共國安部日前在中國社交媒體平台「微信」發文，指控我國資通電軍三名人員為網路駭客「匿名者64」（Anonymous64），對中國大陸境內進行網路資訊攻擊。由於中共國安部以往通過傳媒對我國進行宣傳威嚇作為，大多針對我國軍情與國安人員，此次首次將矛頭指向資通電軍，其背後目的與謀略之意涵，深值關注與探索。

可能係中共國安部的移花接木、栽贓嫁禍行為



中共國安部指控資通電軍三名人員即為駭客「匿名者64」，長期對中國進行網路資訊戰攻擊作為。但查閱「匿名者64」在社交媒體上展示對中國發動的資訊攻擊內容，從其用語與攻擊單位網站來看，該「匿名者64」駭客的背景屬性應是法輪功或民運人士的支持者，與我國資通電軍的能力與作為有所差別，故是否為中共國安部的移花接木、裁贓嫁禍的謀略作為，是為我國防部應注意的面向。

二○○二年時法輪功以簡易設備干擾中共鑫諾衛星信號，當時中共就指控我國軍情局與電展室是發動干擾鑫諾衛星的背後藏鏡人，所幸我國警方迅速破案找到干擾鑫諾衛星的主謀與設備，化解中共企圖以干擾衛星為罪名，輿論戰污名化我國情報單位的栽贓作為。此次中共國安部對我國防部資通電軍的駭客指控，不能排除是比照干擾鑫諾衛指控的故技重施。

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一次多重面向的網路威懾作為

網路威懾是指通過展示或暗示國家在網絡空間的能力和意圖，來阻止或制止潛在的網絡攻擊行為，這種威懾能力是大國強國才具備的權力。網路威懾可以通過防御性和進攻性措施來實現，包括公開指責攻擊者與起訴網路犯罪行為等。此次中共對指控我資通電軍人員即是「匿名者64」駭客的公開指控和採取的立案法律行動作為，正是網絡威懾的一種表現。

然而除去大國才能擁有的網路威懾能力作為這層考量，此次中共將台獨名單制裁行動與資通電軍工作進行捆綁，並將三名資通電軍人員個資公示，並點名立案調查。中共國安部此番操作，可謂是一次多面向打擊的網路威懾作為。既跟隨了中共黨中央的反台獨法律戰，也達到了對國軍資通電軍部門的點名威嚇。

強化情戰、資安人員個資與安全保護



此次資通電軍比照軍情國安單位人員，進入了中共國安部的打擊對象名單，資通電的人員個資，中共國安部也比照處理軍情國安單位人員一般，公布點名處理。對此，我國國防部應有認知未來對我國情戰與資安人員的個資保護要更加強化。

根據先前美國司法部起訴解放軍駭客的過程來看，解放軍駭客的個資洩露而被美國司法部鎖定掌握的原因，大多是因為解放軍駭客在進行網路攻擊工作時，並未遵守工作規定，同時在工作電腦與網路上處理個人事務，因而被美國司法循線查出身份。

此次我國資通電軍三名現役軍人被中共立案調查，未來三人不論是否繼續服役或退伍，只要出國離開台灣，終身都將有受到中共國安部「喝咖啡」騷擾的可能性。此情況不論對當事人或其他服役的同袍們，必然都有一定的心理壓力影響，面對此一情勢，我國國防部應秉著「不經一事，不長一智」的態度思維，以保護情報作戰人員的作業方式，處理資安人員的個資與安全。並針對中共國安部此次發動的「網路威懾」戰的後續漣漪效應，擬定相對應處方案。

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