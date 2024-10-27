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北韓部隊傳將部署至俄國庫斯克 澤倫斯基：烏克蘭被迫與其作戰
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭將被迫在歐洲與北韓交戰。（路透）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕北韓派兵支援俄羅斯，引起世界關注，烏克蘭總統澤倫斯基26日在每日例行談話中坦言，烏克蘭被迫在歐洲與北韓交戰。
綜合外媒報導，澤倫斯基指出，烏克蘭的頓內茨克地區、哈爾科夫地區以及敖德薩、札波羅熱、赫爾松等地都持續遭受俄軍攻擊，這些攻擊代表俄羅斯決心持續侵略烏克蘭，同時這也是為何俄羅斯和北韓越來越友好。澤倫斯基表示，現在北韓士兵隨時可能出現在與烏軍對陣的戰場上，烏克蘭將被迫在歐洲與北韓作戰。
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美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）25日發表聲明指出，駐紮俄羅斯東部訓練場的北韓部隊可能會部署至俄羅斯的庫斯克地區，但具體目的為何還不清楚。