雷神公司獲6.76億美元合約 持續為美軍生產拖式反裝甲飛彈

拖式飛彈久經沙場考驗，持續為美軍提供反裝甲能力。（圖取自美國陸軍官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工巨擘RTX集團旗下的雷神公司（Raytheon），近日獲得一筆價值6.76億美元（約新台幣219億元）的合約，將持續為美國陸軍生產俗稱「拖式飛彈」（TOW）的BGM-71反裝甲飛彈系統。根據公司公告，這筆合約包含2023會計年度的4.3億美元生產預算，以及2024會計年度的2.46億美元追加預算。

軍聞網站《Defence Blog》報導，雷神公司三軍防禦系統部門總裁拉利伯蒂（Tom Laliberty）強調了拖式飛彈的生產規模，他表示：「我們的拖式飛彈生產線持續運作，年產量可達1萬枚。這款久經沙場考驗的武器，已準備好滿足美國陸軍、陸戰隊以及全球地面部隊，目前和未來對反戰車導引飛彈的需求。」

拖式飛彈系統在美國及其盟國軍隊中廣泛應用，近期針對引信和目標偵測系統進行設計升級。升級後的TOW-2B型飛彈，在最新的驗收測試中，成功展現其高效能的裝甲目標打擊能力。拉利伯蒂指出，這些升級提升了系統在複雜環境（例如城市地形）中的作戰能力，使其能更快地捕捉和攻擊目標。

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拖式飛彈系統可與多種載具平台整合，例如高機動多用途輪式車輛（HMMWV）、布萊德雷步兵戰車（ Bradley IFV）和史崔克（Stryker）裝甲車，持續作為軍事行動中的重要反裝甲武器。自2003年以來，拖式飛彈系統已在超過1.1萬次戰鬥中使用，美國國防部也已向烏克蘭提供了約1.3萬枚拖式飛彈。

這項最新合約確保雷神公司將持續改進並提供這款久經考驗的技術，以回應現代防禦挑戰，並滿足美國軍方及其盟友持續適應不斷演變的威脅的需求。生產工作將在雷神公司位於亞利桑那州圖森市的工廠進行。

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