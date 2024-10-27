「長泰操演」決戰中台灣 不只實戰化練兵還要練海空、陸航協同

「長泰19號操演」正式登場，由陸軍機步333旅對上陸軍裝甲586旅。（本報合成，取自陸軍司令部臉書，記者涂鉅旻製圖）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕由陸軍機步333旅對決裝甲586旅的「長泰19號」旅對抗操演登場！根據《青年日報》今日報導，這場操演已於昨日正式展開，擔任統裁官的陸軍六軍團指揮官李天龍中將昨視導操演時強調，這次操演置重點於「實戰化」，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，強化軍、兵種聯合協同作戰效能。

根據公開資訊，參與「長泰19號操演」的機步333旅、裝甲586旅23日完成精神動員、戰備檢查，隨後於昨（26）日起進行7天6夜的演訓，其中，二支旅級單位對抗的重要課目為期5天4夜，其餘時間則供部隊進行整備與先期機動，若據此時程推算，這項操演將持續至11月1日。

陸軍六軍團指揮官李天龍中將擔任「長泰19號操演」的統裁官。（取自青年日報）「長泰19號操演」雖非二支部隊「短兵相接」對抗的演訓，但主要磨練指揮體系的用兵思維、基層部隊能否在「無腳本」的戰時情境之中及時應變，這不僅涉及部隊作戰，還包括通信、後勤、聯合作戰等範疇。據了解，雖然這次操演以駐守北部的陸軍六軍團為統裁部，但實際操演區域主要在中、南部，二軍交鋒之地預計在中台灣。

李天龍昨日到湖口地區視導操演實況時表示，此次「長泰19號操演」置重點於「實戰化」訓練，以實兵、實車、實裝方式，結合各項戰術作為，期許強化部隊的機動性與實戰應變能力。並藉由統裁部輔助狀況發布，磨練各級指揮官用兵思維、部隊攻防演練、官兵戰鬥作為與狀況處置，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，以強化軍種、兵種聯合協同作戰效能。

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據了解，雖然這次操演將陸軍以外的部隊納入，但是實際支援兵力，可能以陸航直升機部隊為主，其餘部隊不見得會實際「出動」至指定地點參與演訓。由於陸軍機步333旅、裝甲586旅皆是有配屬跨軍、兵種聯絡官的聯兵旅，因此將藉此機會磨練聯合作戰的通信作為。「長泰19號操演」為期7天6夜的訓練昨日起登場。（軍聞社資料照）

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