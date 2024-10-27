為對上北韓軍做準備！烏軍傳出已散發韓文對照表

北韓派兵前往俄羅斯，傳出烏軍已在內部散發韓文對照表。（圖擷自「Операция Z: Военкоры Русской Весны」Telegram）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓陸續派遣部隊前往俄羅斯，準備協助俄國侵略烏克蘭，為了要應對即將會碰上的北韓軍人，傳出烏軍已在內部散發韓文對照表，一旦看到北韓臉孔就可說出「放下武器」、「舉起雙手」勸降。

據韓媒《中央日報》報導，這些文件上面印有韓文詞語，以及用烏克蘭語翻譯過來的意思，同時還貼心地附上每個韓文詞句如何用烏克蘭語直接發音，讓烏軍拿到後可對照念出，不過這份文件的真偽尚未得到證實。

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這些詞句內容包括「放下武器」、「舉起手」、「你屬於哪個單位」、「你的任務是什麼」、「按照指令行事」、「別想逃跑」、「告訴我你所知道的一切」、「停下來」、「取出彈匣」、「軍械在哪裡」、「別撒謊」等等。

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