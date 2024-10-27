AUKUS測試新型無人系統獲突破 軍事數據傳輸速度提升百倍

美國Ocean Aero公司研發的「海神」（Triton）兩棲無人載具，可在水面及水下執行任務。（圖取自Ocean Aero官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）合作夥伴成員澳洲、英國和美國，近日在澳洲傑維斯灣（Jervis Bay）完成為期一週的「海上大行動」（Maritime Big Play）聯合演習，首次整合各國新研發的無人系統。一位資深國防官員表示，新系統將軍事數據傳輸效率提升逾百倍，「原本需要數月才能完成的共同作戰圖資建立，現在只需數分鐘就能完成」，大幅提升三方軍事合作效能。

此次聯合演習是AUKUS合作計畫的一部分。AUKUS的第一個合作項目是共同研發核動力潛艦，第二個項目則聚焦於無人機、無人艇等新興科技共同研發和部署。

美國軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）報導，這次演習動員了30種不同的無人系統，涵蓋海床至平流層等多個作戰空間。五角大廈負責網路安全的副助理部長莫泰爾曼斯（Madeline Mortelmans）表示，此次演習成果已改變盟國對聯合作戰與新興科技部署的思維模式。值得注意的是，日本首度以觀察員身分參與演習，引發各界關注AUKUS是否考慮擴大合作範圍。

請繼續往下閱讀...

在水下作戰能力方面，此次演習展現多項重要突破。英美現役潛艦成功擴展魚雷管對無人潛艦的發射與回收能力，同時完成英製「魟魚」（Sting Ray）輕型魚雷與P-8A海上巡邏機的整合，並建立三國水下載具的作業互通機制。這些進展大幅提升了聯盟的水下作戰範圍與彈藥調度彈性。

美方在演習中展示了三款主力無人系統，分別為GARC無人水面艇、Vanilla長程無人飛行載具，以及Ocean Aero公司研發的「海神」（Triton）兩棲無人載具。這款「海神」無人載具的特色，在於能同時執行水面及水下任務，展現新一代無人系統的多功能作戰能力。

一名參與演習的資深國防官員強調，新的數據傳輸系統不僅加快了情報處理速度，更實現了有人與無人載具在大規模情報、監視與偵察（ISR）任務中的無縫協同。演習同時驗證了新型態的戰術、技術與程序（TTP），為未來多國部隊的情報共享建立新標準。

報導中提到，日本官員也參與了上週的簡報，因為AUKUS國家正在考慮在這些領域與日本加強合作。一位前資深國防官員表示：「整合越來越多的自主能力，對三國海軍未來的成功至關重要。」這次演習「提供了一個獨特的實驗平台，確保每個國家都能從其他國家的進展中受益，幫助AUKUS夥伴更快地提升未來作戰能力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法