北韓首批援俄士兵瘦弱、年輕 南韓防長：不過是砲灰傭兵

軍事專家指出，北韓派去支援俄羅斯的首批士兵，看起來年輕、瘦弱，很可能只是「砲灰」。（美聯社）〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》27日報導，北韓指派支援俄羅斯攻打烏克蘭的部隊，可能不是平壤當局最優秀、最聰明的軍隊，且他們在北韓受訓的內容與烏克蘭戰爭情形相去甚遠，這些北韓士兵被南韓國防部長金容鉉形容為「砲灰傭兵」。

根據影片片段和情報官員的說法，北韓援俄士兵看似年輕，年紀多在10幾歲或20歲出頭，體格也不算魁梧，很可能正處於徵兵的早期階段。軍事分析家認為，這些士兵看起來相對矮小，體格稍顯瘦弱，反映出北韓人民普遍存在的營養不良問題。

此外，北韓特種部隊的訓練重點，是在北韓山區進行暗殺和基礎設施破壞，這與烏克蘭和俄羅斯邊境平原上展開的塹壕戰相去甚遠。再者，這些新面孔的部隊很可能從未離開過北韓，並且​​使用的是老舊、過時的傳統軍事裝備。

請繼續往下閱讀...

南韓國防部長金容鉉24日在對北韓部隊的評估中直言：「（北韓援俄士兵）只不過是砲灰傭兵。」

美國、南韓和烏克蘭評估指出，約有3000名北韓士兵本月抵俄，過去一週被發現出現在俄國多個軍事訓練場，其中一些已抵達部分被烏克蘭佔領的俄國邊境庫斯克地區。烏克蘭總統澤倫斯基表示，第一批北韓軍隊最快可能在27日部署到戰場。

南韓前國防和國家安全官員James JB Park指出，北韓領袖金正恩可能希望透過先派出那些被認為相對可犧牲的士兵，來衡量國內及克里姆林宮的反應，「他們（首批士兵）將為更有經驗的士兵鋪路」。換言之，如果俄國普廷要求增援，抑或金正恩認為有必要履行兩國最近加強的雙邊承諾，平壤才會派出更精銳的部隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法