供新型萬噸神盾艦練兵 美售日二款可模擬反艦飛彈的靶機

BQM-177A靶彈可模擬亞音速反艦飛彈飛行姿態，2022年達到全作戰能力。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本防衛省為強化偵蒐與反飛彈戰力，預計在2028年以前籌獲2艘排水量超過1萬噸的「神盾系統搭載艦」（AESV），成為日本海上自衛隊指標戰力。為滿足日本海自訓練需求，美國國務院25日同意供售日本1.13 億美元（約新台幣36.25億元）的BQM-177A、GQM-163靶彈，這二款靶機可模擬反艦飛彈，強化神盾艦隨時保護日本的能力。

美國國防部安合局（DSCA）25日宣布，美國國務院已批准一項對日本軍售案，將賣給日本2組BQM-177A亞音速掠海靶彈，另有可模擬超音速反艦飛彈的GQM-163靶彈及多項配套，全案總金額約1.13億美元（約新台幣36.25億元），並進行「知會國會」程序，若無意外將於一個月後生效。美國安合局也在同一天公告供售我國防空飛彈系統NASAMS、123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）等裝備。

美國政府表示，這項軍售案將供日本海上自衛隊所屬神盾系統搭載艦（AESV），具備隨時保衛日本的關鍵戰力，提高應對當前、未來威脅能力，且日本海自將無縫接軌地使用這些裝備與附帶服務。這項強化美國盟友的舉措，將支持美國外交政策與國家安全目標，同時也不會改變區域軍事平衡。

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最高時速可達3.5馬赫以上的GQM-163「郊狼」靶彈，可供軍艦驗證超音速反艦飛彈來襲時的應變措施。（取自諾格官網）BQM-177A亞音速掠海靶彈由克雷托斯（Kratos）公司研製，2022年達到全作戰能力，其飛行時速約0.95馬赫，可以2.2公尺高度貼海飛行，因此得以模擬國際主流亞音速反艦飛彈的飛行姿態，供軍艦磨練反制作為，而且這款靶彈可回收，因此深具成本效益。GQM-163「郊狼」靶彈則屬軍工巨擘諾格（Northrop Grumman）產製的超音速掠海靶彈，最高時速可達3.5馬赫以上，不僅可爬升至1萬5千公尺飛行，還可在俯衝階段降低至4.5公尺，與現役超音速反艦飛彈的飛行型態相符，已經屬相當成熟的產品。

為因應日益升溫的彈道飛彈威脅，已擁有8艘神盾艦的日本海上自衛隊，正籌獲2艘神盾系統搭載艦，預計在2027年、2028年交付海自並服役。與現役軍艦不同之處在於，神盾系統搭載艦排水量達1萬2千噸至1萬4千噸，滿載排水量甚至有觸及2萬噸之說，且採用最先進的AN/SPY-7（V）1相位陣列雷達，還將搭載「標準三型2A批次」（SM-3 Block IIA）、「標準六型第1批次」（SM-6 Block I）防空飛彈，以及在2032年以後，搭載「12式」飛彈、「戰斧」巡弋飛彈和雷射導能等新型武器未來改裝空間。日本海上自衛隊正籌獲2艘神盾系統搭載艦，預計在2027年、2028年交付海自並服役。（取自日本防衛省今年度防衛白皮書）

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