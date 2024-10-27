限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
極音速武器載具疑曝光 日本擬加速於2026年部署
〔編譯陳成良／綜合報導〕日本的極音速滑翔彈（Hyper-Velocity Gliding Projectile, HVGP）試驗車輛照片近期在社群媒體上曝光，顯示日本極音速武器的開發進度或已大幅加速。
軍聞網站《Defence Blog》報導，這組圖片由日本軍事愛好者柚子（@RJR114C）在X平台分享，照片展示了一輛拖曳發射車的車輛，暗示該項武器的研發取得進展，為日本對抗區域威脅的防禦戰略注入新動能。
請繼續往下閱讀...
HVGP計畫預計在2026年正式部署於日本陸上自衛隊（JGSDF），其加速研發時程，乃回應中國日益增強的軍事實力，與北韓持續擴大的飛彈計畫，顯示日本針對東亞安全局勢的重新調整。
全国の重装輪回収車マニアの皆様お待たせしました。Xでちょこちょこ目撃が上がっている高速滑空弾と思われる試験車両が深夜陸送されていました。— 柚子 （@RJR114C） October 24, 2024
ライト周りが変更になったためか顔つきが少し変わった印象を受けました。 pic.twitter.com/HbilLz2FBA
原定較晚推出的HVGP項目，已在日本政府的防衛戰略中提前推動。作為國內七大飛彈發展計畫之一，HVGP將賦予日本精準打擊能力，此舉代表該國在傳統防衛政策上的重要轉型，自二戰以來首度增強其防禦打擊能力。
日本防衛省技術廳（ATLA）今年3至4月間於美國加州成功試射極音速滑翔彈，並發布相關影片，這是日本首次公開的極音速武器測試，標誌著HVGP開發的關鍵進展，ATLA同時公開展示HVGP助推階段的影片。
報導指出，HVGP計畫將憑藉其極音速飛行能力，提供日本對區域威脅的有效嚇阻。該武器不僅能突破現有防禦系統，更具備精準打擊能力。日本對極音速及先進飛彈技術的投資顯示出國防戰略的顯著轉變，展現其回應東亞威脅的決心。