極音速武器載具疑曝光 日本擬加速於2026年部署

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本的極音速滑翔彈（Hyper-Velocity Gliding Projectile, HVGP）試驗車輛照片近期在社群媒體上曝光，顯示日本極音速武器的開發進度或已大幅加速。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這組圖片由日本軍事愛好者柚子（@RJR114C）在X平台分享，照片展示了一輛拖曳發射車的車輛，暗示該項武器的研發取得進展，為日本對抗區域威脅的防禦戰略注入新動能。

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HVGP計畫預計在2026年正式部署於日本陸上自衛隊（JGSDF），其加速研發時程，乃回應中國日益增強的軍事實力，與北韓持續擴大的飛彈計畫，顯示日本針對東亞安全局勢的重新調整。

原定較晚推出的HVGP項目，已在日本政府的防衛戰略中提前推動。作為國內七大飛彈發展計畫之一，HVGP將賦予日本精準打擊能力，此舉代表該國在傳統防衛政策上的重要轉型，自二戰以來首度增強其防禦打擊能力。

日本防衛省技術廳（ATLA）今年3至4月間於美國加州成功試射極音速滑翔彈，並發布相關影片，這是日本首次公開的極音速武器測試，標誌著HVGP開發的關鍵進展，ATLA同時公開展示HVGP助推階段的影片。

報導指出，HVGP計畫將憑藉其極音速飛行能力，提供日本對區域威脅的有效嚇阻。該武器不僅能突破現有防禦系統，更具備精準打擊能力。日本對極音速及先進飛彈技術的投資顯示出國防戰略的顯著轉變，展現其回應東亞威脅的決心。

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