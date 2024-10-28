中共22架次軍機擾台 17架次逾越海峽中線

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲22架次中共軍機、7艘次中共軍艦。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（28）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機22架次，其中17架次逾越海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲22架次中共軍機、7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

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國軍資料顯示，2架次共軍主戰機及輔戰機侵擾北部空域，其中1架次逾越中線；17架次共軍主戰機、輔戰機、直升機侵擾中部空域，其中13架次逾越中線；1架次輔戰機進入西南空域；2架次輔戰機及無人機進入東部空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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