講武堂》廖明輝：蟒蛇戰略與中國封鎖台灣場景

我國現任海軍總司令唐華上將。（路透資料照）

廖明輝（中華經濟研究院輔佐研究員）

（原文刊載於自由時報言論廣場）

海軍司令唐華日前接受《經濟學人》訪問，形容中國人民解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」（Anaconda Strategy），逐步增加在台灣周邊的軍事存在，並隨時可對台灣實施封鎖。唐華表示，解放軍不斷加壓，意圖讓台灣精疲力竭，並試圖迫使台灣犯錯，伺機尋找觸發封鎖行動的藉口。

這則報導，讓我想起八月底美國智庫「捍衛民主基金會」（FDD），即提出中國將以「蟒蛇戰略」緩慢對台施壓，像蟒蛇纏緊獵物般愈來愈緊，讓台灣難以喘息和反擊。幾乎同時，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）也出版《中國如何封鎖臺灣》報告，指出中國可能透過以下「全面動態封鎖」場景來孤立台灣。

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首先，由中國援引《反分裂國家法》指控台灣採取不可接受的獨立措施，隨即宣布解放軍及海上執法部隊將在台灣周邊展開為期七天的聯合實彈演習。演習將在四十八小時內展開，涉及五個空中與海上禁區，並進行前所未有的軍事行動，包括侵入台灣聲稱的領海與領空。

中共解放軍東部戰區本月14日實施的「聯合利劍-2024B」演習概況。（國防部提供）

接者，中國的潛艇部隊暗中在台灣六個主要港口與能源設施入口處布設水雷，包括南部的高雄港及永安液化天然氣碼頭，以及北部的台中、台北、基隆、蘇澳和花蓮港口。

在演習第三天，中俄兩國在東海和日本海進行聯合戰略空中巡邏，顯示中俄的合作以及對日本可能干預的警告。

第五天，北京宣布解放軍將在四十八小時內發起「懲罰台灣獨立分子特別執法行動」，擴大禁區覆蓋整個台灣島嶼，並警告未經授權的船隻與飛機將被警告或攻擊。

四十八小時後，中國啟動所謂的「特別執法行動」，對台灣進行大規模的聯合攻擊，攻擊台灣的軍事設施、通訊系統、能源進口終端、燃料儲存設施及電網，進一步削弱台灣的自給自足能力。解放軍還切斷台灣的海底網際網路電纜及通訊衛星，擾亂台灣對外聯絡和內部通訊。

當台灣防禦能力顯著下降後，中國海軍的七個水面行動小組封鎖台灣周邊，每個小組包括多艘軍艦和潛艇，並在台灣東部海域部署山東號航空母艦攻擊群，以威懾美國的海軍行動。

隨著攻擊行動進行一週後，北京宣布暫停攻擊，提供非戰鬥人員疏散的談判機會，並提議建立人道主義走廊，讓台灣公民前往中國大陸尋求庇護，目的在削弱台灣內部的凝聚力和抵抗意志。

圖為停泊在基隆港的海軍「光華六號」飛彈快艇。（歐新社資料照）

總結來看，中國企圖透過「蟒蛇戰略」逐步對台灣施壓，雖短期內不至於直接進犯，但會藉由經濟、政治和軍事手段逐步消耗台灣的戰略資源與國內凝聚力。

面對中國，台灣應積極展現防衛決心，向國際社會，尤其是美國，展示強化全社會防衛韌性的具體行動，如增加國防預算、強化後備軍人戰力、分散能源來源等，以嚇阻中國的威權主義擴張。

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