德國軍工巨頭插旗烏克蘭 首批「山貓」步兵戰車年底出廠

KF41「山貓」步兵戰車。（取自Rheinmetall官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕德國軍事工業龍頭萊茵金屬（Rheinmetall）集團在烏克蘭的首座軍工廠已開始運作，第二座廠房也即將竣工，其將在烏克蘭本土量產先進裝甲載具與彈藥，預計今年底將生產出首批「山貓」（Lynx）步兵戰車（IFV）

軍聞網站《Defence Blog》報導，萊茵金屬將在烏克蘭本土量產先進裝甲載具與彈藥，預計今年底將生產出首批「山貓」步兵戰車。執行長帕珀格（Armin Papperger）進一步透露，集團正規劃在烏克蘭擴建更多生產基地，包括彈藥廠與火藥製造廠。他強調：「我們承諾全力支援烏克蘭建立自主國防工業，確保關鍵軍備能在境內生產與維修。」

「山貓」步兵戰車自2016年問世以來，即為萊茵金屬的主力戰鬥儎具，以抗衡嚴峻戰場環境、靈活適應各類作戰任務為設計重點。該款步兵戰車目前有兩種主要型號，輕型的KF31配備755匹馬力引擎，最大重量38噸，最高時速可達65公里；重型的KF41則搭載更強大的1140匹馬力引擎，重量可達50噸，最高時速可提升至70公里。

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在防護性能方面，「山貓」步兵戰車採用特製彈道鋼板製造，並搭配創新的雙層底盤加強結構，大幅提升抗爆能力。其模組化複合裝甲巧妙結合金屬與陶瓷材料，不僅能在500公尺距離有效抵禦25公厘穿甲彈攻擊，強化的底盤結構更可承受相當於10公斤TNT當量的爆裂物。因應現代戰場需求，該車另可選配主動防護系統，有效因應各式反戰車武器的威脅。

萊茵金屬特別重視車組人員的安全防護，在「山貓」步兵戰車的設計中，特別將彈藥儲存空間與車組室分隔。這項貼心設計大幅降低裝甲遭破壞時的連鎖風險，而寬敞的車內空間配置，更讓車組人員與搭載步兵即使在車輛局部受創情況下，仍能維持基本防護。

這款步兵戰車最大特色，在於其靈活的模組化架構，能依照不同作戰任務需求，快速轉換各種戰鬥及支援配置。由於各型號共用核心系統，不僅能大幅簡化人員訓練流程，也顯著提升後勤維修效率，為現代化機械化部隊提供更靈活的戰術運用選擇。

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