可打擊120公里外移動目標 美新型精準彈藥可不仰賴GPS

美國LRMP外觀。（取自GA-EMS官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國通用原子電磁系統公司（General Atomics Electromagnetic Systems, GA-EMS）日前在2024年美國陸軍協會年會（AUSA 2024）上，公開展示一款名為「遠程機動投射彈」（Long-Range Maneuvering Projectile, LRMP）的突破性新型彈藥。這款彈藥的問世，將徹底改變現代戰場上的精準打擊能力。

軍聞網站《Army Recognition》報導，LRMP射程超過120公里，遠遠超過傳統155公厘火砲彈藥的射程（約40公里），是其2至3倍之多。這意味著，LRMP能夠在更遠的距離上，對敵方目標發起精準打擊，大幅拓展作戰範圍。

更重要的是，LRMP即使在缺乏GPS衛星導航訊號的環境下，也能夠精準地命中目標，這在現代戰爭中具有極其重要的戰略意義。許多現代戰爭場景都可能遭遇電子干擾，導致GPS訊號失效，而LRMP的自主導航能力，有效克服了此一限制。

請繼續往下閱讀...

LRMP精準打擊能力的關鍵，在於其創新的魯洛三角形（Reuleaux triangle） 彈體設計。這種非傳統的幾何形狀，能產生比一般砲彈更大的升力，並提升飛行穩定性，讓LRMP飛行更遠、更穩定。發射後，LRMP會爬升至約12至14公里高空，然後展開內建的摺疊式機翼，如同微型無人機般，在空中進行末端軌道調整，大幅提升命中移動或隱蔽目標的機率。

LRMP的自主導航系統，讓它即使在沒有GPS訊號的情況下，也能精準地擊中目標，這對現代戰爭至關重要。它就像裝備了「眼睛」和「大腦」的智慧型砲彈，能即時分析戰場情況，精準調整飛行路線。這種技術源於通用原子公司在極音速武器和無人機領域的技術突破。此外，LRMP彈頭的模組化設計，讓它能執行多種任務，不只可以精準打擊敵人，還能進行情報蒐集。美軍預計在2025年底前裝備155公厘陸軍版和75公里射程的127公厘海軍版LRMP。

LRMP的研發過程完全由通用原子公司自行投資完成，這顯示出該公司對於未來戰場精準打擊需求的敏銳判斷和積極投入。LRMP不僅射程遠、精度高、機動性強，而且還具有高度的成本效益，因為它不需要額外的推進系統，並且可以與現有的火砲系統相容。 隨著LRMP的量產日益臨近，這項突破性技術將為現代戰場帶來革命性的變化，提升軍事力量的精準打擊能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法