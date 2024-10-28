新加坡新一代作戰艦安放龍骨 更酷的是可當「無人艇母艦」

新加坡海軍「多用途作戰艦」概念圖。（取自新加坡海軍臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕新加坡正積極汰舊換新各式軍艦，亦依照科技趨勢擘劃未來建軍方向。根據新加坡海軍22日發布訊息，其首艘「多用途作戰艦」已安放龍骨，預計2028年起服役。該型艦除了可肩負多元傳統作戰任務，還可以扮演無人艇、無人機「母艦」角色，遂行有人、無人載具的協同作戰。

由丹麥、瑞典、新加坡合力研製的「多用途作戰艦」（Multi-role Combat Vessel）排水量高達8000噸左右，比起新加坡海軍3500噸的主力艦艇「可畏級」巡防艦（法國製拉法葉巡防艦）大上許多，將成為該國海軍未來核心戰力，新加坡規劃將採購6艘同型艦。

新加坡海軍22日表示，第一艘「多用途作戰艦」該日於新加坡新科工程（ST Engineering）造船廠進行鋪設龍骨儀式（俗稱安龍），也象徵這型新艦艇的誕生，這款採用模組化設計的軍艦，2028年加入新加坡海軍後，將作為可操作無人載具的「母艦」，並進行多元任務。

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新加坡海軍22日舉辦首艘「多用途作戰艦」安龍儀式，預計2028年加入海軍服役。（取自新加坡海軍臉書）雖然「多用途作戰艦」多項性能規格還不明朗，但根據外國媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，這款排水量8000噸的軍艦只需80名官兵即可操作，其搭載1門76公厘艦砲，數量不明的「雲母」、「阿斯特」防空飛彈裝於垂直發射系統之中，並可能搭載8枚「藍矛」（Blue Spear）反艦飛彈。

值得留意的是，現已公開的「多用途作戰艦」概念顯示，其艦艉可能設置二處坡道，可供容納於塢艙的中、大型無人艇進出，直升機甲板也可能提供無人機操作空間，待該型艦戰力成型，可望成為有人、無人載具協同作戰的關鍵平台。

新加坡海軍汰舊換新工作不間斷，除了籌獲6艘「多用途作戰艦」，也計畫獲得至少4款無人艇。水下戰力部分，新加坡已獲得「無敵號」、「完美號」2艘德系新潛艦，另外2艘同級艦「輝煌號」、「獨特號」預計在2028年以前交付。

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