轟炸機當戰機用？ 美軍考慮B-21轟炸機承擔部分六代戰機任務

美軍研議擴大B-21匿蹤轟炸機任務範疇，可能承接部分次世代戰機任務。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍事網站《戰區》（The War Zone）報導，美國空軍正重新評估其「次世代空優」（Next Generation Air Dominance，NGAD）計畫下的第六代戰機研發方向，其中不排除擴充B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機的任務範疇。

據報導，美國空軍參謀長阿爾文（David Allvin）上將日前在2024年軍事記者與編輯年會上，針對B-21與NGAD計畫發展提出說明。目前被稱為「穿透制空載具」（Penetrating Counter-Air, PCA）的NGAD戰機正進行全面檢討，主因是預期單機造價可能突破3億美元（約新台幣96億元），引發成本效益疑慮。

阿爾文表示，空軍將在今年12月完成NGAD戰機評估報告，以利影響2025年2月的會計年度預算編列工作。當被問及B-21轟炸機是否可能擴大任務範疇時，阿爾文明確表示：「這個選項仍在檢討中」。

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早在2019年，時任太平洋空軍空中與網路作戰處長的普呂斯 （Scott Pleus）少將就曾指出，若將NGAD單純視為戰機，恐無法滿足高度爭議空域的作戰需求。他認為，具備空對空作戰能力、能與其他系統協同作戰，並運用匿蹤技術自我防護的B-21轟炸機，或許才是第六代空中優勢載具的發展方向。過去，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）曾提出無尾翼匿蹤設計概念，用以說明NGAD戰機的可能樣貌。

分析指出，B-21具備體型、航程、高空性能、全頻段匿蹤等優勢，使其有潛力執行特定形式的空對空任務。這款轟炸機不僅能作為超遠程空對空飛彈的發射平台，其龐大載彈量更能同時搭載多枚小型空對空飛彈。

在空優作戰中，B-21還可執行壓制與摧毀敵方防空系統任務，更重要的是，它能在高度爭議空域擔任「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的指管平台，甚至具備發射無人機的潛力。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在2022年12月首架B-21原型機亮相時即強調：「B-21是多功能載具，從情報蒐集到戰場管理都能勝任。」

針對軍工業者諾斯洛普．格魯曼公司 （Northrop Grumman）執行長沃登（Kathy Warden）對於B-21採購數量調整與否的相關提問，阿爾文重申，目前仍維持100架的採購規劃，他說：「雖然未來可能有變動，但近期不會改變這個數字。」阿爾文表示，空軍將根據測試結果，評估性能與成本效益，「到目前為止，計畫進展順利，成本也都在掌控中」。

值得注意的是，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）曾多次提及，正考慮發展一款造價較低的匿蹤載具，主要用於無人機指管。隨著NGAD評估年底出爐，B-21在次世代空優體系中的定位可望更加明朗。

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