康芮颱風攪局 空軍年度重大演訓「天龍操演」延至下月初舉行

空軍原定自28日起實施「天龍操演」，但考量天候因素而延期至11月4日起進行。圖為往年參與同項操演的IDF戰機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍原定自今（28）日至11月1日實施「天龍操演」，藉由這場年度重大演訓驗收所屬空中、地面部隊戰力，不過，知情人士今日表示，考量「康芮」颱風對台灣造成的潛在影響，為兼顧演訓成效與安全，因此這項操演將延後至11月4日至8日實施，各項訓練、競賽課目內容則未調整。

空軍原定自今（28）日至11月1日間實施「天龍操演」，這項融入競賽特性的空中、地面部隊總驗收，今年取消實施多年的的空戰王、箭靶王、炸射王等飛行員個人獎項，而是著重於團隊戰力與榮譽，因此，今年度演訓將以「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項課目為主軸。

空軍所屬F-16V戰機參與去年度「天龍操演」情形。（取自空軍司令部臉書）參與「天龍操演」的空軍兵力，原集中進駐於花蓮空軍基地，但考量當前敵情威脅與任務需求，空軍自去年起取消兵力集結的多年慣例，而是由各駐地部隊派機至指定區域操演，今年也循此新模式進行演訓。

不過，根據交通部中央氣象署預報，現位於台灣東南方、菲律賓海域的康芮颱風，可能在本月底至下月初之前逼近台灣，其颱風中心可能登陸台灣本島。知情人士今日表示，考量天候因素，空軍「天龍操演」將延期至11月4日至8日實施，同樣是5天4夜，訓練、競賽內容也將遵循已規劃項目實施。

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