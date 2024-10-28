中國海警4船10月首闖金門水域 海巡一對一監控、驅離

中國海警船闖入金門水域，金門海巡艇頂著八級風監控、驅離。（ 金門海巡隊提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，今天在金門南面海域監偵到四艘中國海警船闖入金門限制水域，立即部署四艘金門巡防艇對應並予以驅離，全程歷經約2小時；這是中國海警10月以來首次侵擾金門本島水域。

中國10月14日對台灣實施聯合利劍2024B軍演未將金門本島納入演習範圍，卻於今天下午2點多，派出中國海警船接近我國金門限制水域，大約3點左右，中國海警「14512」、「14609」、「14603」、「14602」4船，分別自金門復興嶼、翟山、新湖、料羅南面，分4個地方由外向內闖入金門水域。

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中國海警船闖入金門水域，金門海巡艇頂著八級風一對一監控、驅離。（ 金門海巡隊提供）

海巡署監控到4船行蹤，立刻於限制水域外界線上，部署4艘金門巡防艇「1對1」平行對應，全程並以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場。

金馬澎分署指出，金門海域海象不佳，陣風8級，風浪5至6級，所幸海巡同仁在強風惡浪中，仍發揮操控靈活的優勢，對中國海警船予以監控、驅離，中國海警船於下午5點駛離，全程歷時約2小時。

海巡署表示，中國海警此舉加劇兩岸人民的隔閡，無益兩岸對等交流，呼籲中方避免再有類似的侵擾行為。海巡署將謹遵總統訓示「台澎金馬、寸土不讓」精神，持續秉持不挑釁、不退讓的原則，維護我方海域安全，捍衛國家主權。

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