借鏡烏克蘭戰場經驗 韓軍擬以無人機取代傳統迫擊砲

南韓士兵使用81公厘迫擊砲射擊。（圖取自南韓國防部網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓陸軍正進行重大軍事改革，計劃以第一人稱視角（FPV）無人機取代營級以下部隊的60公厘及81公厘迫擊砲。這項決策主要參考自烏克蘭戰場實戰經驗，顯示南韓軍方積極因應現代戰爭型態的轉變。

烏軍攜帶炸藥的FPV穿越機，近來在戰場屢屢建功。（圖取自烏克蘭國防部網站）

南韓《Money Today》日報28日報導，南韓陸軍參謀總長朴安洙（Park An-su）日前在國會國防委員會報告時強調，汲取烏克蘭戰場現行作戰經驗，陸軍將推動這項重大改革。該計畫已獲國防部採納，預計在未來數年內，逐步完成營級以下部隊的轉型。

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「我們正規劃以無人機重新武裝迫擊砲部隊，」朴安洙表示，「陸軍已建立新的軍事編制，將以無人機系統取代60公厘及81公厘迫擊砲連隊。」

據了解，陸軍已完成重組迫擊砲部隊的規劃，新編制將稱為「無人機器人連」（Dronebot Company），其作戰範圍可達10公里。相較之下，傳統迫擊砲的有效射程僅2至3公里，且60公厘迫擊砲重約20公斤，81公厘迫擊砲更重達40多公斤。軍方指出，以攻擊型無人機取代步兵攜帶的迫擊砲，不僅能提供更遠距離的火力支援，還能實現更精確的打擊效果。

報導提及，無人機系統的優勢包括操作簡便、所需人力較少，以及較高的精準度。此外，這項改革計畫還包括成立太空偵察、電子戰及網路作戰等特種部隊，全面提升南韓軍隊的現代化作戰能力。

南韓國防部表示，雖然改革方案已獲採納，但未來仍可能因應情勢調整。這項以無人機取代傳統武器的改革，反映出南韓軍方密切關注烏克蘭戰事發展，並積極將最新戰場經驗落實於軍事改革中。

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