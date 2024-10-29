以色列斥172億加速研發「鐵束」雷射防空系統 拚1年內實戰

以色列國防部宣布投入20億謝克爾（約172億元），研發雷射防空系統「鐵束」（見圖）。（法新社）

首次上稿 10-28 22:48

更新時間 10-29 06:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防部28日宣布，為加快雷射防空系統「鐵束」（Iron Beam）的開發速度，將撥款20億謝克爾（約合新台幣172億元）投入研發，希望能在1年之內投入實戰。

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《法新社》報導，以色列國防部在聲明中指出：「國防部已簽署一份價值約20億謝克爾的重大合約，以大幅增加對雷射攔截系統『鐵束』的採購。」

聲明也提及，國防部會與以色列國防承包商拉斐爾（Rafael）以及埃爾比特（Elbit）

合作開發「鐵束」，國防部總幹事札米爾（Eyal Zamir）則說，他希望這套系統能「在1年內投入營運」。

埃爾比特公司則在一份單獨聲明中指出，以色列國防部給予他們一紙價值約2億美元（約合新台幣64億）的合約，專門用來研發「鐵束」。

以色列空防體系的由多種防空系統構成，知名的「鐵穹」（Iron Dome）主要負責擊落短距離的火箭彈或飛彈，彈道飛彈則交由「大衛投石索」（David's Sling）攔截。

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