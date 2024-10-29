俄軍10月占烏克蘭478平方公里 2022年3月以來最多

烏克蘭東部頓內次克州俄佔區以頓內次克人民共和國名義納入俄羅斯聯邦，25日適逢國旗日，當地人士在橋面上展開巨幅國旗。（法新社資料照）

首次上稿 04:00

更新時間 06:19

〔中央社〕根據法新社今天對華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，俄羅斯軍隊今年10月已經占據了478平方公里的烏克蘭領土，這是2022年3月俄烏戰爭開打初期以來的最高紀錄。

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法新社報導，俄烏戰爭前線局勢發生重大轉變後，俄羅斯軍隊從10月開始到當月27日占領478平方公里，特別是在烏克蘭東部波克羅夫斯克市（Pokrovsk）周邊，該數據超越今年8月的477平方公里和9月的459平方公里。

俄軍占據的478平方公里當中，約有2/3（324平方公里）都集中於烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）。

俄軍現在距離烏軍重要後勤樞紐波克羅夫斯克僅有幾公里之遠，他們正從這個城市的南方和東方逼近。

俄羅斯快速推進凸顯烏克蘭部隊於國內東部地區面臨的困境，他們在當地面對裝備更精良、兵力數量更多的俄軍。

俄軍也於烏克蘭東北部前線推進，已在庫皮揚斯克（Kupiansk）附近占領40多平方公里。

反觀整個2023年，俄羅斯軍隊只奪下584平方公里的烏克蘭國土。

然而，從2024年1月1日迄今，俄軍已經拿下超過2660平方公里，面積略大於俄國首都莫斯科。

從2022年2月24日俄烏戰爭開打至2024年10月27日，俄羅斯總共已奪取6萬7192平方公里的烏克蘭領土。

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